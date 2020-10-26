Хакеры атакуют Amoung Us
А также пропагандируют Трампа.
Последняя неделя для игроков Amoung Us вышла не очень положительной, все дело в том, что игру заполонили хакеры, они набирали в лобби ботов и писали различные сообщения, например "подписаться на какой либо ютуб канал, телеграмм или Инстаграм", либо "Трамп 2020", да, у хакеров есть чувство юмора, кстати что немало важно, хакеры угрожали простым игрокам взломать их ПК, хотя это звучит смешно, но у игроков были немного другие чувства.
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Разработчики Innersloth выпустили маленький апдейт который должен был исправить данную проблему, и правда — немного времени игрокам удалось поиграть нормально, но сейчас "юмористы" вернулись, и начали писать новые сообщения — "Злитесь, что я вернулся" и "Оплачено Путиным из России". Как видно у этих ребят довольно неплохое чувство юмора, но разработчики уже работают над решением данной проблемы.
Eurogamer и Kotaku смогли связаться с хакером, он сказал, что это реклама его читов, а также поделился занимательной статистикой — хакер уже испортил более 1.5 миллионов матчей.
Кстати есть информация, что пользователи смогли узнать реальное имя хакера, а также его адрес проживания, интересно, что будет дальше, но что-то мне кажется, что данному хакеру очень не повезло, и он конкретно попал.
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