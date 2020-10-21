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Тест новой Call Of Duty: Black Ops Cold War успешно завершился
Игра выйдет 13 ноября 2020 года.

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Тестирование новой игры от Activision — Black Ops Cold War было завершено сегодня в 22:00, и теперь всем пользователям необходимо ждать 13 ноября чтобы вновь вернуться на виртуальное поле боя и вновь сразиться с противниками во времена холодной войны.

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Благодаря удвоенному опыту, многие игроки успели достигнуть 10 уровня в игре, и теперь после выхода игры в официальный релиз, смогут получить чертеж одной из ПП, а также с помощью того же удвоенного опыта, игроки смогли достигнуть 40 уровня и максимального на данный момент, тем самым открыв все оружия и весь функционал который был доступен в тесте игры.

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Многие игроки смогли протестировать все оружия которые были доступны в тесте, а их было более 20, а за 4 дня открытого теста, все игроки которые хотели протестировать игру и все ее карты, сделали это.

Хотелось бы напомнить, что все кто сыграли 3-4 матча и достигли 10 уровня, точно получат Рассела Адлера из новой Call Of Duty в мобильной версии игры, если вы хотите получить его в мобильной версии, то проверяйте почту к которой привязан аккаунт Activision, так как действие кода после того как его вам прислали, всего неделя.

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За 4 дня открытого теста, игроки нашли и две большие проблемы, первая это обычные читеры, и увы они есть во всех уважающих себя онлайн играх, а вот вторая проблема, это автоприцел на консолях, так как в игре есть кроссплей и ПК играют вместе с консолями, то у игроков на консоли есть преимущество, им в разы легче прицелиться чем игроку на ПК, и это реальная проблема, и разработчикам стоит уделить этому внимание и попробовать решить это.

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Хотелось бы сказать всем кто любит диски, если вы вдруг захотите завладеть диском Black Ops Cold War в России, у вас это не получится, игра не будет продаваться в России на дисках, только в цифровом варианте.

Игру можно предзаказать в Battle.net за 2799 рублей в стандартной версии, либо за 4409 за Ultimate версию.

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Отличия Ultimate версии от стандартной:

  • Вы получите боевой пропуск и 20 этапов в боевом пропуске 1 сезона
  • Вы получите набор "Суша, море и воздух", в нем будет 9 косметических предметов

На этом преимущества Ultimate версии заканчиваются, не густо, а вот ценник реально отличается.

Напомню, за предзаказ новой Call Of Duty, вы сможете получить:

  • Набор оружия "противостояние" (Cold War)
  • Доступ к исполнителю Вудсу в MW 2019 и Warzone

Новая Call Of Duty выходит 13 ноября на PC, Xbox One, PS4, PS5 и Xbox Series.

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