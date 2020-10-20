Новое снежное дополнение в The Sims 4 выходит в ноябре
Electronic Arts представила новое дополнение к знаменитой The Sims 4.
EA решили показать фанатам серии игры The Sims 4 новое зимнее дополнение, и называется оно — "Снежные просторы".
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Обновление будет посвящено горнолыжному курорту и должно выйти на РС, Xbox One и PS4 13 ноября.
Десятое по счету дополнение в игре Sims 4 откроет игрокам новый город Комореби, и он был создан по типу Японии, в нем будут как жилые дома по краям, так и отели с горнолыжным курортом в центре города, а персонажам будут доступны различные зимние активности, например катание на лыжах, сноуборд и много других зимних развлечений.
Новый город будет довольно красивым, ведь именно так задумывали разработчики.
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В новом обновлении, разработчики решились добавить 130 новых предметов, как косметических так и нет, и почти все это будет в тему Японии.
В обновлении появятся 16 различных стилей жизни, они будут формироваться различными действиями симов, и благодаря чувствам, теперь симы будут по-разному реагировать на различные ситуации, кто плакать, кто радоваться.
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Наконец игроки просто смогут отпраздновать новый игровой год или день рождения сима на курорте, катаясь по заснеженным горам, романтика, не так ли?
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The Sims 4 вышла 2 сентября 2014 года и сейчас доступна на PC, Xbox One и PS4.
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