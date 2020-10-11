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Владельцы Mortal Kombat 11 смогут перейти на некстген версию игры совершенно бесплатно

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Недавно студия NetherRealm сообщила, что игра Mortal Kombat 11 будет бесплатно обновлена на версию для консолей нового поколения, для всех владельцев игры на PS4 и Xbox one.

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Обновление должно выйти через неделю после выпуска новых консолей PS5 и Xbox Series X в продажу, а именно с 17 ноября.

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Разработчики также рассказали, что нового появится в игре с выходом нового поколения:

Первое улучшение касается графики, а именно 4К разрешение в игре, и это совсем не удивительно, ибо сейчас все разработчики кричат "4К и 60 фпс на новом поколении".

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Новое поколение, и как же без изменения в загрузках, да, второе улучшение это именно сокращение времени загрузки, как смешно бы это не звучало.

Также разработчики пообещали улучшить различные визуальные эффекты, и думаю мы это заметим с выходом нового обновления.

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Также, в некоторых режимах, игроки смогут играть вместе с новым поколением на старых консолях, и наоборот, но это будет только в избранных режимах, и их будет мало.

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Также скоро выходит версия Ultimate, а именно 15 октября, она будет иметь все доступные на данный момент DLC в игре, а также Kombat Pack 2, а стоить все это добро будет целых 60 долларов.

Разработчики также сообщили о выходе цифровой версии для новых консолей, по их словам это случится не раньше января.


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