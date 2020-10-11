Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Недавно студия NetherRealm сообщила, что игра Mortal Kombat 11 будет бесплатно обновлена на версию для консолей нового поколения, для всех владельцев игры на PS4 и Xbox one.

реклама

Обновление должно выйти через неделю после выпуска новых консолей PS5 и Xbox Series X в продажу, а именно с 17 ноября.

анонсы и реклама МЕГАцена на RTX 2080 по промокоду MGA в Ситилинке 2080 Ti c двойной скидкой дешевле чем везде Цена на SSD Micron упала вдвое в Регарде 2080 Ti гораздо дешевле чем везде - вводи промокод MGA <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

Разработчики также рассказали, что нового появится в игре с выходом нового поколения:

Первое улучшение касается графики, а именно 4К разрешение в игре, и это совсем не удивительно, ибо сейчас все разработчики кричат "4К и 60 фпс на новом поколении".

реклама

Новое поколение, и как же без изменения в загрузках, да, второе улучшение это именно сокращение времени загрузки, как смешно бы это не звучало.

Также разработчики пообещали улучшить различные визуальные эффекты, и думаю мы это заметим с выходом нового обновления.

реклама

Также, в некоторых режимах, игроки смогут играть вместе с новым поколением на старых консолях, и наоборот, но это будет только в избранных режимах, и их будет мало.

реклама

Также скоро выходит версия Ultimate, а именно 15 октября, она будет иметь все доступные на данный момент DLC в игре, а также Kombat Pack 2, а стоить все это добро будет целых 60 долларов.

Разработчики также сообщили о выходе цифровой версии для новых консолей, по их словам это случится не раньше января.



