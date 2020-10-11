Владельцы Mortal Kombat 11 смогут перейти на некстген версию игры совершенно бесплатно
Недавно студия NetherRealm сообщила, что игра Mortal Kombat 11 будет бесплатно обновлена на версию для консолей нового поколения, для всех владельцев игры на PS4 и Xbox one.
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Обновление должно выйти через неделю после выпуска новых консолей PS5 и Xbox Series X в продажу, а именно с 17 ноября.
Разработчики также рассказали, что нового появится в игре с выходом нового поколения:
Первое улучшение касается графики, а именно 4К разрешение в игре, и это совсем не удивительно, ибо сейчас все разработчики кричат "4К и 60 фпс на новом поколении".
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Новое поколение, и как же без изменения в загрузках, да, второе улучшение это именно сокращение времени загрузки, как смешно бы это не звучало.
Также разработчики пообещали улучшить различные визуальные эффекты, и думаю мы это заметим с выходом нового обновления.
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Также, в некоторых режимах, игроки смогут играть вместе с новым поколением на старых консолях, и наоборот, но это будет только в избранных режимах, и их будет мало.
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Также скоро выходит версия Ultimate, а именно 15 октября, она будет иметь все доступные на данный момент DLC в игре, а также Kombat Pack 2, а стоить все это добро будет целых 60 долларов.
Разработчики также сообщили о выходе цифровой версии для новых консолей, по их словам это случится не раньше января.
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