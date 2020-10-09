Новое глобальное обновление для игры Ghost Of Tsushima выйдет 16 октября
Глобальное обновление Ghost Of Thushima под номером 1.1, которое должно добавить новый режим New Game +, а уже в нем добавить интересные функции, хотя их практичность под вопросом, выйдет 16 октября.
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В новом обновлении добавляют и кооперативную игру, это уже веселее, в нем также будет возможность группового снимка, но понадобится согласие союзников.
В новом обновлении, разработчики решились добавить функцию вербовки собак и гладить их, для того чтобы вы смогли вместе с ними атаковать ваших врагов ещё эффективнее, если с первым все понятно, то практичность второй функции мне не очень понятна, хотя действия с окружающим миром дополняют игру и делают ее более реалистичной.
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В новом обновлении, игроки которые будут играть в новом режиме New Game +, и смогут получить лошадь с красной гривой.
Также напомню, обновление 1.1 с названием "легенды" будет совершенно бесплатно для скачивания, но для игры в мультиплеере вам понадобится подписка.
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В новом кооперативном режиме будет 4 класса персонажей, в начале вам дадут на выбор лишь одного, но по мере прохождения миссий в кооперативе вместе с друзьями, вы сможете открыть всех четверых героев.
У каждого класса в игре уникальное оружие, так что решайте с умом.
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Также разработчики сообщили, что ограничений на выбор класса не будет, а это значит что вы можете играть как одним классом вместе с друзьями, или же взять 4 разных на каждого человека.
Все классы:
- Самурай
- Охотник
- Ронин
- Убийца
В новом кооперативном режиме будут и сюжетные задания, но предназначены они лишь для 2 игроков.
Если же вы хотите поиграть с 4 друзьями, то можно поиграть в режим выживание, в нем все стандартно, как и в других играх, держись максимально долго.
Режим набег или рейд, это режим на 4 игроков, где вам необходимо взять самое лучшее снаряжение, по крайней мере так говорят разработчики, так как оно будет трудными.
В режиме New Game + появился новый тип цветков, а именно призрачный цветок, эти цветы можно продать торговцу который находится в Ариакэ, цветы меняются на раскраски для брони и много других косметических штук.
После обновления, теперь в меню сохранений, будет показываться сколько времени вы провели в игре.
Новое обновление для Ghost Of Thushima выходит 16 октября 2020 года.
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