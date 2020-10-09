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Глобальное обновление Ghost Of Thushima под номером 1.1, которое должно добавить новый режим New Game +, а уже в нем добавить интересные функции, хотя их практичность под вопросом, выйдет 16 октября.

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В новом обновлении добавляют и кооперативную игру, это уже веселее, в нем также будет возможность группового снимка, но понадобится согласие союзников.

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В новом обновлении, разработчики решились добавить функцию вербовки собак и гладить их, для того чтобы вы смогли вместе с ними атаковать ваших врагов ещё эффективнее, если с первым все понятно, то практичность второй функции мне не очень понятна, хотя действия с окружающим миром дополняют игру и делают ее более реалистичной.

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В новом обновлении, игроки которые будут играть в новом режиме New Game +, и смогут получить лошадь с красной гривой.

Также напомню, обновление 1.1 с названием "легенды" будет совершенно бесплатно для скачивания, но для игры в мультиплеере вам понадобится подписка.

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В новом кооперативном режиме будет 4 класса персонажей, в начале вам дадут на выбор лишь одного, но по мере прохождения миссий в кооперативе вместе с друзьями, вы сможете открыть всех четверых героев.

У каждого класса в игре уникальное оружие, так что решайте с умом.

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Также разработчики сообщили, что ограничений на выбор класса не будет, а это значит что вы можете играть как одним классом вместе с друзьями, или же взять 4 разных на каждого человека.

Все классы:

Самурай Охотник Ронин Убийца