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Cyberpunk 2077 можно будет играть на PS5 и Xbox Series X сразу после выхода консолей

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Студия CD Projekt Red сообщила что играть в Cyberpunk 2077 на PS5 и Xbox Series X/S можно будет сразу после выхода игры в релиз.

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Cyberpunk выйдет в релиз 19 ноября, и тогда ее можно будет запустить как на старых консолях, так и на новых, но это стандартная версия игры, и на PS5 или Xbox Series X/S будет улучшена только производительность, полная некст-ген версия выйдет только в 2021 году, там и будет крутая графика нового поколения.

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Разработчики также сообщили что владельцы игры на PS4 и Xbox One, смогут играть и на консолях нового поколения бесплатно.

Также прошлая игра от CD Projekt Red — Ведьмак 3, получит обновление для консолей нового поколения, в нем появиться трассировка лучей и много других визуальных улучшений игры, а обновление будет доступно бесплатно для всех владельцев копии игры на старых консолях.

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Бесплатное обновление — довольно щедрое решение разработчиков, CD Projekt Red знают что, делают и делают это хорошо.

Минимальные системные требования Cyberpunk 2077 для ПК:

  • Операционная система: Windows 7 или 10 (64-bit)
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 780 или AMD Radeon RX 470
  • Процессор: Intel Core i5-3570K или AMD FX-8310
  • Оперативная память: 8GB
  • Свободное пространство на диске: 70GB

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