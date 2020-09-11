Rainbow six siege на новых поколениях будет иметь 4К разрешение и 120FPS
Недавно прошла презентация Ubisoft Forward, на ней показали довольно много интересной информации, но в стороне не остались и разработчики Siege, они сообщили о том, что игра будет обновлена на консоли нового поколения уже в конце этого года, а также обещают большой фпс и разрешение.
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Разработчики обещают, что на новом поколении игра будет идти в 120 кадров в секунду и 4К разрешении, а также радость для владельцев игры на PlayStation 4 или Xbox One: при выходе обновления, игроки которые раньше играли на PS4 или Xbox One, смогут совершенно бесплатно обновить игру до версии для PS5 и Xbox Series X соответственно, единственное, что вам нужно, это иметь новую консоль, иначе испытать новое разрешение и фпс вы не сможете.
Хочу напомнить о том, что операция Shadow Legacy уже вышла, в ней разработчики добавили нового оперативника Zero или же Сэм Фишер, но одним оперативником все не заканчивается, в игру ввели некоторые поправки:
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- Появилась новая система маркеров, и вроде она довольно удобна.
- Теперь у защитников 10 укреплений на стены, люки и другую поверхность, а не как раньше 2 на каждого бойца, но это может создать токсичность между игроками.
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- Эми-граната теперь не уничтожает гаджет, а отключает.
- Добавлена система, с помощью которой можно забанить определенную карту при голосовании.
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- У штурмовиков появился новый предмет — усиленный заряд.
Rainbow Six Siege вышла 1 декабря 2015 года и на данный момент доступна для всех игроков, которые приобрели ее на PC, PlayStation 4 или Xbox One.
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