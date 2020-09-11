Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Недавно прошла презентация Ubisoft Forward, на ней показали довольно много интересной информации, но в стороне не остались и разработчики Siege, они сообщили о том, что игра будет обновлена на консоли нового поколения уже в конце этого года, а также обещают большой фпс и разрешение.

реклама

Разработчики обещают, что на новом поколении игра будет идти в 120 кадров в секунду и 4К разрешении, а также радость для владельцев игры на PlayStation 4 или Xbox One: при выходе обновления, игроки которые раньше играли на PS4 или Xbox One, смогут совершенно бесплатно обновить игру до версии для PS5 и Xbox Series X соответственно, единственное, что вам нужно, это иметь новую консоль, иначе испытать новое разрешение и фпс вы не сможете.

анонсы и реклама Рухнула цена i9 10900 50% скидки в Ситилинке - промокод внутри Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии Compeo.ru - правильный компмагазин без подвохов Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке Новейшая RTX 4000 - 76тр

Хочу напомнить о том, что операция Shadow Legacy уже вышла, в ней разработчики добавили нового оперативника Zero или же Сэм Фишер, но одним оперативником все не заканчивается, в игру ввели некоторые поправки:

реклама

- Появилась новая система маркеров, и вроде она довольно удобна.

- Теперь у защитников 10 укреплений на стены, люки и другую поверхность, а не как раньше 2 на каждого бойца, но это может создать токсичность между игроками.

реклама

- Эми-граната теперь не уничтожает гаджет, а отключает.

- Добавлена система, с помощью которой можно забанить определенную карту при голосовании.

реклама

- У штурмовиков появился новый предмет — усиленный заряд.

Rainbow Six Siege вышла 1 декабря 2015 года и на данный момент доступна для всех игроков, которые приобрели ее на PC, PlayStation 4 или Xbox One.