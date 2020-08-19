Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Microsoft Flight Simulator не успела укрепиться на разных торговых площадках как игру взломали, хакеры смогли обойти хорошую DRM защиту симулятора буквально за несколько часов, на пиратских ресурсах игра появилась уже 18 августа, а это день релиза данной игры. Напомню в Microsoft Flight было целых 2 DRM защиты, но что-то пошло не по плану и хакеры быстро справились с такой защитой.

реклама

По данным от ресурса "CrackWatch", взломом симулятора занялась некая "Hoodlum", они обошли защиту Steam и Arxan. Взлом Microsoft Flight весит всего "74GB", по сравнению с той же Call Of Duty и ее дополнением Warzone которое вместе весит 200GB, данный симулятор кажется совсем маленьким.

анонсы и реклама Лови момент - дешевая RTX 2060 Gigabyte MSI 2060 в Регарде дешевле чем везде Супердешевая 1660 - смотри цену сидя Супердешевая 2070 + подарок в Ситилинке <b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке 4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке

Игру Microsoft Flight критики приняли с очень высокой оценкой, а вот пользователи наоборот, в Steam игра набрала 3070 различных отзывов, 59 % из них оказались положительным.

реклама

Минимальные системные требования игры:

- Операционная система: Windows 10 (64-bit)

реклама

- Процессор: Intel i5-4460 или AMD Ryzen 3 1200

- Видеокарта: NVIDIA GTX 770 или AMD Radeon RX 570

реклама

- Оперативная память: 8GB

- Свободное пространство на диске: 150GB

- DirectX: 11

Microsoft Flight вышел в релиз 18 августа 2020 года на платформы: PC и Xbox One

Купить игру:ссылка