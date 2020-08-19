Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Хакеры взломали Microsoft flight прямо в день релиза

[ ] для раздела Блоги
5
Ситилинк снижает цену 2070 и дарит бонус
Ryzen 9 3900XT в Регарде - смотри цену!!
Новейшая RTX 4000 - 75тр
10900K - смотри цену сидя
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Microsoft Flight Simulator не успела укрепиться на разных торговых площадках как игру взломали, хакеры смогли обойти хорошую DRM защиту симулятора буквально за несколько часов, на пиратских ресурсах игра появилась уже 18 августа, а это день релиза данной игры. Напомню в Microsoft Flight было целых 2 DRM защиты, но что-то пошло не по плану и хакеры быстро справились с такой защитой.

реклама

По данным от ресурса "CrackWatch", взломом симулятора занялась некая "Hoodlum", они обошли защиту Steam и Arxan. Взлом Microsoft Flight весит всего "74GB", по сравнению с той же Call Of Duty и ее дополнением Warzone которое вместе весит 200GB, данный симулятор кажется совсем маленьким.

анонсы и реклама
Лови момент - дешевая RTX 2060 Gigabyte
MSI 2060 в Регарде дешевле чем везде
Супердешевая 1660 - смотри цену сидя
Супердешевая 2070 + подарок в Ситилинке
<b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке
4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке

Игру Microsoft Flight критики приняли с очень высокой оценкой, а вот пользователи наоборот, в Steam игра набрала 3070 различных отзывов, 59 % из них оказались положительным.

реклама

Минимальные системные требования игры:

- Операционная система: Windows 10 (64-bit)

реклама

- Процессор: Intel i5-4460 или AMD Ryzen 3 1200

- Видеокарта: NVIDIA GTX 770 или AMD Radeon RX 570

реклама

- Оперативная память: 8GB

- Свободное пространство на диске: 150GB

- DirectX: 11

Microsoft Flight вышел в релиз 18 августа 2020 года на платформы: PC и Xbox One

Купить игру:ссылка

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 2.3 из 5
голосов: 4
Добавить в закладки

Теги

microsoft air flight hacks
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Деньги вперед: главные игры второй половины августа 2020 года
9
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Crysis 3 – август 2020
28
Обзор и тестирование флагмана Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G
13
Обзор и тестирование материнской платы ASUS TUF Gaming B550M-Plus (Wi-Fi)
49
Битва видеокарт: GeForce GTX 1650 Super VS GeForce GTX 1060 VS GeForce GTX 980 – август 2020
53
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Battlefield 1
29
Обзор и тестирование материнской платы ASUS Prime Z490-P
16
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Assassin’s Creed Unity
20
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR4-3600 ADATA XPG Spectrix D50 RGB (AX4U360038G18A-DT50) объемом 16 Гбайт
39
Битва процессоров: Core i7-7700К VS Ryzen 5 3500Х в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super – август 2020
129

Интересные материалы

Битва процессоров: Core i7-7700К VS Ryzen 5 3500Х в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super – август 2020
12 августа 2020 129
Тестирование трех поколений видеокарт в игре Death Stranding
7 августа 2020 33
Битва видеокарт: GeForce GTX 1650 Super VS GeForce GTX 1060 VS GeForce GTX 980 – август 2020
17 августа 2020 53
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR4-3600 ADATA XPG Spectrix D50 RGB (AX4U360038G18A-DT50) объемом 16 Гбайт
13 августа 2020 39
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Battlefield 1
16 августа 2020 29
Обзор и тестирование материнской платы ASUS TUF Gaming B550M-Plus (Wi-Fi)
18 августа 2020 49

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

10 смартфонов Xiaomi получили стабильную прошивку MIUI 12 в России, Европе и мире
6
Представлен финальный список из 56 смартфонов Xiaomi 2018-2020-х годов, которые получат прошивку MIUI 12 до конца 2020 года – полный перечень моделей и ориентировочные сроки выхода обновления
9
В World of Tanks могут начаться проблемы с поддержанием стабильности игры в связи с отключением интернета в Минске
20
Новая модификация для The Witcher 3 испортила графику и игровой процесс Ведьмака, превратив лучшую РПГ десятилетия в безвкусную подделку
14
Redmi Note 8T, Redmi Note 8 Pro и ещё 9 смартфонов Xiaomi не получат Android 11
10
Выясняем, стоит ли переплачивать 150 долларов за новую видеокарту или лучше взять карту с вторички – Radeon RX 580 VS GeForce GTX 1660 Super в тестировании Benchmark
41
Инсайдер раскрыл подробную информацию о производительности видеокарт NVIDIA GeForce следующего поколения – RTX 3060 на равных с RTX 2070 Super, а RTX 3070 Ti обходит RTX 2080 Ti
48
Российская цена Redmi Note 8 Pro опустилась больше чем на 10 000 рублей – производительный процессор, 64 Мп камера и быстрая зарядка в самом популярном смартфоне лета 2020 года
4
Ещё один старый флагман Xiaomi получил стабильную прошивку MIUI 12 Stable ROM
+
Компактный флагман Sony Xperia 5 сильно подешевел – Snapdragon 855, экран OLED, защита IP68, продвинутая камера и стереозвук по лучшей цене на рынке
2
33 смартфона Xiaomi получили прошивку MIUI 12 от 17 августа 2020 года
4
Новый драйвер для видеокарт AMD Radeon увеличил производительность в четырёх новых играх 2020 года на 12%
11
Производительность A14X Bionic почти равна 8-ядерному Intel Core i9-9880H
16
Видеокарты NVIDIA Ampere будут на 40% дороже текущего поколения - GeForce RTX 3090 за 1399 долларов
29
Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3090 будет стоить 1399 долларов и иметь память GDDR6X объемом 24 Гб
43
GTA 6 не станет эксклюзивом для PlayStation 5 – Sony воздержится от подписания контракта на 700 миллионов
5
Xiaomi выпустила серию сверхбюджетных компьютеров для геймеров – 6-ядерный Ryzen R5 2600, 8 Гб ОЗУ, Radeon RX 550 и быстрый накопитель за 260 долларов
12
Официальная стоимость Xiaomi Mi 10 упала на 25 000 рублей – Snapdragon 865, 256 ГБ памяти, 108-Мп камера и аккумулятор на 4780 мА*ч по рекордно низкой цене
1
Google Pixel 4 XL подешевел на 27 000 рублей – Snapdragon 855, 3K-экран P-OLED, 90 Гц, стереозвук и аккумулятор на 3700 мА*ч по низкой цене
5
Российская версия MIUI 12 вышла на 8 популярных смартфонов Xiaomi
1

Популярные статьи

8 причин, по которым не стоит в 2020 году покупать SSD объемом менее 1 ТБ
68
Разгон самой дешёвой оперативной памяти с чипами Micron E-die на Intel - 3600 MHz CL16, 4000 MHz CL 18 за 5 минут
142
10 великолепных игр - я перепрохожу их снова и снова уже более 10 лет: Часть 2
21
Сборка ПК для работы за 450$
57
Попробуем замахнуться на золотую сборку ПК с целью демонстрации богатства
40
Быстро ехать или медленно лететь - выбираем SSD для собственного ПК, финальная часть
52
Обзор и тестирование материнской платы ASUS TUF Gaming B550M-Plus (Wi-Fi)
49
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Crysis 3 – август 2020
28
Обзор и тестирование флагмана Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G
13
Деньги вперед: главные игры второй половины августа 2020 года
9

Сейчас обсуждают

Arseny Lobashevsky
17:29
Зайди на Авито, там 99% продают системники с заголовками "Игровой компьютер". И некоторая часть из этих ребят зарабатывают сборками, то есть работают с рынком давно и постоянно. Так что, тут уж и смыс...
Комплектуем лучший конфиг игрового компа до 50 000 рублей
Ivan Rs
17:28
Ждите, ждите, ждите, только пыня не уйдет сам, рубль продолжит пике, бюджет продолжит пилиться, Наиля Аскер Заде получит в подарок ещё одну яхту за мильярд, и куртка не продаст 5080 за 10 тыщ рублей))...
Видеокарты NVIDIA GeForce RTX 30 опередили своих предшественниц в обновлённом рейтинге предполагаемой производительности графических адаптеров
Arseny Lobashevsky
17:28
+1 Я на 4 Ггц r5 1600 гнал ради тестов на этой мамке, весьма неплохие результаты, температуры на уровне плат дорогого сегмента.
Комплектуем лучший конфиг игрового компа до 50 000 рублей
Arseny Lobashevsky
17:27
из леса вышел олень..мозги для начала себе купи
Комплектуем лучший конфиг игрового компа до 50 000 рублей
korney
17:26
Без вопросов, бро. Великое дело сделал. Честь и хвала. тебе. Да вот дельного (и то под сомнением - есть 1600AF) только проц и м.б. видяшка.
Комплектуем лучший конфиг игрового компа до 50 000 рублей
Sh1rk0
17:26
Автор вставил в заголовок звонкое словечко "лучший". Но тогда будь готов и будь добр - по-полной оправдай в тексте смысл этого слова! Как и думал, зайду глянуть рейтинг, а он будет ниже некуда.
Комплектуем лучший конфиг игрового компа до 50 000 рублей
Андрей Пономарев
17:23
жесть скоко коментов, Зелот нервно курит в сторонке)))
Шесть причин, по которым я больше никогда не куплю процессор от AMD
D3m0n
17:23
>>продал лохам свою 2080с за 55 т. р. ...и судя по нику на вырученные деньги накупил кучу разнообразных дилдо.
NVIDIA не выпустит GeForce RTX 3080 Ti — ее место займет RTX 3090 с 24 ГБ видеопамяти и ценой $1399
sgs
17:21
Эта твоя пенсионерка киберпук в 4К 60 фпс на ультра вытянет легко.
NVIDIA не выпустит GeForce RTX 3080 Ti — ее место займет RTX 3090 с 24 ГБ видеопамяти и ценой $1399
sgs
17:21
Ты в каждой теме рассказываешь про то как всех обманул и продал лохам свою 2080с за 55 т. р.
NVIDIA не выпустит GeForce RTX 3080 Ti — ее место займет RTX 3090 с 24 ГБ видеопамяти и ценой $1399
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем