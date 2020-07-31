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Уже скоро будет релиз Microsoft Flight Simulator во всем мире, геймплей игры был известен и до этого, но сегодня вышло много видео о геймплее у различных блогеров на Yotube.

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Так например "IGN" показали нам геймплей перелета из города Сан-Франциско в город Лас-Вегас в реальном времени.

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Ссылка на видео:Здесь

Также "IGN" показали момент приземления в трудных условиях в 6 аэропортах мира.

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Ссылка на видео:Здесь

Блогер под именем "Aus Flight Simmer", показал видео урок как летать в новом Microsoft Flight Simulator, кто хочет купить игру советую посмотреть это видео, думаю вам оно понадобится, конечно если вы не играли прошлые симуляторы серии.

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Ссылка на урок полета в Microsoft Flight Simulator:здесь

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Microsoft Flight Simulator - это реалистичный симулятор полетов в различных уголках нашей земли, в симуляторе присутствуют 37 тысяч различных аэропортов и 80 из них получат детальную обработку, симулятор будет иметь 2 миллиона городов по всему миру и 1,5 миллиарда объектов на карте.

Минимальные системные требования у игры:

- Операционная система: Windows 10 версии 1909

- Процессор: Intel I5-4460 или Ryzen 3 1200

- Видеокарта: Nvidia GTX 770 или AMD Radeon RX 570

- Оперативная память: 8GB

- Места на диске: 150GB

- DirectX: 11

Microsoft Flight Simulator выходит 18 августа 2020 года и будет доступна на платформу PC

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