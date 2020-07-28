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Креативный директор Ghost of Tsushima - Nate Fox, рассказал больше про погоду, а именно то что она меняется в игре от стиля вашего боя, если вы будете убивать врага в честном бою, без различных навыков, тогда погода будет солнечной или облачной, а если же вы будете часто использовать например навык призрак, тогда погода будет дождливой и будут присутствовать грозы, но стоит стоит сменить стиль боя и все поменяется, все зависит только от игрока.

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Также 27 июля вышло новое обновление - 1.05, в нем разработчики добавили дополнительный уровень сложности игры - "смертельный", опцию "Lower Intensity Combat", бой будет легче и не такой напряжённый.

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Изменения в режиме "смертельный":

- Урон у противников был увеличен

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- Враги стали более агрессивным в бою

- Враги быстрее замечают вас, теперь нужно правильно обдумать момент атаки.

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- Теперь нужно тщательно подбирать момент парирования или уклонения.

Также в обновлении 1.05, разработчики добавили возможность изменять размер и цвет текста в игре, как по мне важная функция, не так ли?

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Также в обновлении уменьшили окна, теперь прятаться за ними или бегать станет труднее, будем бежать напролом к противнику?

Ghost of Tsushima вышла 17 июля 2020 года на платформу PlayStation 4.