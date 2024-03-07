40 млрд, если что, это итог за 2023 год.

Чиновник Владимир Толстой считает, что 2024 год для кино в России станет лучше, нежели 2023, и сборы отечественного кинопроката перевалят за 40 миллиардов рублей, а это, если что, показатель прошлого года. Причем важно отметить, что чиновник абсолютно точно уверен в том, что сборы превысят прошлогодний показатель, а общие сборы за первый квартал могут перевалить за 20 миллиардов рублей.

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Чиновник отметил, что ставка идет на апрель и релизы на майские праздники. Так же в планах работа в "мертвый сезон", летом, когда доходы кино сильно падают. Однако на данный момент 20 млрд рублей это только "реалистичный прогноз", все будет зависеть от новых релизов и их качества.

Чиновник подчеркнул, что уже есть компании, которые готовы рискнуть и выпустить свои работы в летний период. Он назвал это такой себе "ставкой" в сезон, когда конкуренция на рынке почти что отсутствует. Толстой отметил, что была поставлена задача — выпускать по одному релизу в неделю. Конечно, крутых блокбастеров каждую неделю не будет, но заполняемость кинозалов обязана присутствовать.

И, по словам Толстого, если все пойдет по созданному плану, сборы порадуют, а год станет "плодовитым". Чиновник отметил, что так же будет практиковаться "долгий прокат" фильмов, поскольку не каждый может прийти в кино в момент релиза, а упускать возможность посмотреть фильм никто не хочет.

Так, по данным ЕАИС, только за один январь текущего года отечественные фильмы собрали в прокате порядка 8 миллиардов рублей.