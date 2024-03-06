А спустя несколько лет реально перейдет к разработке "2-нм" процессоров.





В китайских СМИ утверждается, что в будущем компания сделает анонс о переходе на производство "2-нм" процессоров. Однако на самом деле это будут "3-нм" чипы 2-го поколения. Ради маркетинга их назовут "2-нанометровыми". По данным СМИ, компания уже сообщила своим партнерам и клиентам о "ребрендинге" микросхем.

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Первый заказ на "2-нм" чипы уже сделан. Заказчицей является японская компания Preferred Networks Inc, которая занимается развитием транспортных систем и обучением искусственного интеллекта. Первые годы компания будет получать "3-нм" чипы 2-го поколения, а ближе к 2025 году уже получит настоящие "2-нм" чипы.

Отмечу, что это не первый случай "обмана" от корейской компании, поскольку с "5-нм" чипами они поступили точно так же. Дело в том, что в 2020-м году Samsung разрабатывала "7-нм" чипы, однако начав производство "7-нм" чипов 2-го поколения их назвали "5-нм" решением. Только спустя некоторое время компания без каких-либо анонсов реально перешла на производство "5-нм" чипов.