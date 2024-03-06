Власти США поставили ультиматум разработчикам.

В Соединенных Штатах планируют заблокировать приложение TikTok и другие разработки компании ByteDance по причине ее связи с коммунистической партией Китая, что расценивается как сотрудничество с иностранным противником и представляет угрозу национальной безопасности США. Закон, внесенный в Конгресс, ставит ультиматум разработчикам TikTok: либо они прекращают сотрудничество с Китайской партией, либо все связанное с ByteDance будет заблокировано на территории США.

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В случае принятия закона, у китайской компании ByteDance будет приблизительно пять месяцев на то, чтобы отказаться от управления TikTok. При этом крупные американские компании Apple и Google обязаны будут прекратить поддержку TikTok и остальных приложений, связанных с ByteDance.

Представитель TikTok отметил, что действия властей США это прямой запрет приложения, как бы создатели закона не пытались это скрывать. По словам представителя, это нарушает права всего населения Штатов на Первую поправку и лишает 5 миллионов малых предприятий платформы, которая помогает развивать и создавать новые рабочие места в стране.

Подчеркну, что Соединенные Штаты уже давно борются с китайской партией и пытаются разорвать ее сотрудничество с крупными китайскими приложениями, несмотря на то, что генеральный директор TikTok Шоу Зи Чу отрицает такое сотрудничество.

Ранее предложение заблокировать TikTok появлялось у депутатов Великобритании, Австралии, Ирландии, Нидерландах и других странах Запада. В некоторых странах блокировку смягчают - лишь запретят использовать приложение государственным служащим для обеспечения безопасности в случае слежки со стороны китайцев.