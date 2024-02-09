По словам Александра Малькевича, если российские блогеры не переходят на отечественные платформы, то хотят скрыть доходы либо ведут «вражескую деятельность».

Общественная палата РФ создает черный список российских авторов, которые публикуют свои ролики на YouTube. Цель этого списка — вынудить "честных" авторов перейти на отечественные платформы типа Rutube. Те, кто отказываются переходить, либо скрывают свои доходы, либо ведут "враждебную деятельность".

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Особое внимание власти обратят на тех, кто создает контент для детской аудитории. На первом этапе власти должны будут узнать, какие каналы принадлежат несовершеннолетним авторам, а какие их родителям и опекунам.

Александр Малькевич подчеркнул, что черный список YouTube будет стимулировать авторов переходить на российские платформы. По мнению Малькевича, только незаконные действия могут удерживать авторов от перехода на российские платформы.

В будущем этот список будет использоваться для принятия решений по авторам, которые сознательно отказываются пользоваться российскими платформами.

Напомним, что пока ведется разработка отечественной платформы, власти не собираются блокировать YouTube. Депутаты ожидают, что заменой станет Rutube или "Vk Видео", но только через несколько лет. То есть в обозримом будущем ожидать блокировки западной платформы не стоит.