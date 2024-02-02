В этом плане у России преимущество, отметил он.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный дал большое интервью изданию CNN, где подробно разъяснил проблемы Украины, которые мешают ей достигать поставленных целей. Самая большая проблема — монополизация, "плохое законодательство" и неспособность повысить численность ВСУ без использования "непопулярных мер".

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Так, генерал заявил, что Россия обладает преимуществом в плане мобилизации и сможет повысить численность войск без использования "непопулярных мер", предложив людям соответствующие привилегии. В Украине так сделать не получается, что серьезно бьет по эффективности мобилизации и мешает проводить ротацию.

Сейчас украинские власти предпринимают попытки изменить это и рассматривают новый законопроект о мобилизации, который меняет много пунктов в законодательстве и позволит военным быстрее мобилизировать людей.

Так, в законе написано, что полиция получит возможность "оповещать военнообязанных", а также сможет доставлять их в военкомат. "Скрывающимся" от мобилизации могут заблокировать банковский счет, "ограничить" выезд за границу и запретить передвигаться на автомобиле.

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Изменился призывной возраст с 27 лет на 25, а еще рассматривается возможность применения электронных повесток. В СМИ утверждают, что электронная повестка будет считаться врученной, даже если гражданин её не видел, так как регистрация электронного кабинета призывника будет новой обязанностью.