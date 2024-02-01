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GrozaX
Несколько недель назад Залужный хотел вывести войска из Авдеевки, но Зеленский выступил против
Это и есть причина увольнения Залужного.

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Немецкое издание Bild выпустило материал, который подробно объясняет, по какой причине Зеленский желает уволить главнокомандующего Украины Залужного и заменить его другим генералом.

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Так, сообщается, что Залужный хотел вывести военных из Авдеевки несколько недель назад дабы сохранить жизнь солдатам и найти новое место для более эффективной обороны. Зеленский отказался от предложения и вместо этого 30 декабря лично поехал к солдатам на линию боевого соприкосновения, чтобы поддержать бойцов.

Но разногласия начались еще раньше. Серьезные проблемы возникли в ходе украинского контрнаступления в прошлом году. Тогда украинские силы пытались удержать Бахмут и боролись с ЧВК "Вагнер", и Залужный хотел отдать "бессмысленный" с военной точки зрения город. Зеленский был не согласен с этим мнением и украинские силы продолжали бороться за город, когда позиции для обороны в населенном пункте закончились.

Издание Bild отмечает, что битва за Бахмут имела ключевое значение на украинское наступление в прошлом году. Если бы войска отвели назад, их могли бы перебросить на юг, усилив наступление.

Один солдат дал комментарий BILD: "Борьба за власть между Залужным и Зеленским — долгая и сложная история, которая негативно влияет на состояние украинских войск и на общую ситуацию в Украине. Это ставит ВСУ в неприятное положение"

Bild отмечает, что в перспективе такие конфликты в Украине приведут к новым, более серьезным конфликтам. Поэтому иностранные политики советуют Зеленскому положить конец борьбе и прислушаться к Залужному.

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Напомню, что Залужного планируют уволить на этой неделе и заменить его другим генералом.

#украина #всу #залужный #авдеевка #залужный и зеленский
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