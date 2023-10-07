Появилось больше информации о событиях в июне.

Появилось больше информации об июньских событиях, а точнее о мятеже ЧВК "Вагнер" в конце первого месяца лета. Издание AFP опубликовало материал, где говорится, что частная военная компания еще за месяц до вооруженного мятежа сделала заказ у китайской компании на спутниковые снимки территории России от границы с Украиной до столицы РФ Москвы. Источник — европейские секретные службы.

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Так, утверждается, что некая компания "Ника-Фрут" подписала соглашение с Beijing Yunze Technology. Сообщается, что был подписан контракт на приобретение двух спутников от корпорации Chang Guang Satellite Technology. По всей видимости, к ним доступ был постоянным.

К тому же сотрудники AFP пишут, что сумели раздобыть настоящий документ, где отчетливо видна подпись генерального директора "Ники-Фрут" Ивана Мечетина.

В документе написано, что компания потратила около 30 миллионов долларов на покупку. Контракт предполагает возможность получить снимки со всех спутников CGST по требованию компании.

И, по всей видимости, ЧВК "Вагнер" воспользовалась этой услугой в мае текущего года, что за месяц до мятежа. Утверждается, что "вагнеровцы" запросили спутниковые снимки территории РФ, где было видно несколько важных локаций. Таким образом на этих снимках был виден штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону, куда зашли "вагнеровцы" во время мятежа. На изображениях также были изображены и другие города, включая Грозный.

Сама компания "Ника-Фрут" была ориентирована на торговлю продуктами. Например, несколько лет назад компания выполнила пару заказов по доставке товаров в ЦАР, где работали "вагнеровцы". Сотрудничество велось с Lobaye Invest, которую журналисты связывают с владельцем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным. К тому же эта компания находится под санкциями со стороны Европейского союза начиная с февраля 2022 года.

Напомню, что мятеж "вагнеровцев" продлился несколько дней в конце июня. Тогда глава ЧВК "Вагнер" обвинил регулярную армию в ударах по лагерю и двинулся колоннами на Москву. В ходе мятежа солдаты ЧВК вошли в Ростов-на-Дону, но весь процесс остановился при помощи договоренности с Лукашенко. Тогда Пригожин остановил колонны и "вагнеровцы" уехали в Беларусь, где находятся по сей день.

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Вся информация попала в руки AFP при помощи европейских спецслужб. От них же и информация о заказе снимков, поскольку в самом документе об этом ни слова.