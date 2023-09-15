Конфликт в Украине показал уязвимости британской ПВО, говорит адмирал Тони Радакин.

Самый высокопоставленный офицер Великобритании заявил изданию The Guardian, что сама Великобритания уязвима для потенциальной ракетной или беспилотной атаки, а конфликт в Украине показал слабости британской ПВО, которые необходимо решать, дабы избежать проблем в будущем в случае военного конфликта. По его мнению, настало время для обсуждения вопросов улучшения внутренней безопасности.

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Тони Радакин отметил, что существует "агрессивный мир с точки зрения государственных угроз". В нынешних условиях можно легко приблизиться к стране и запустить беспилотники для дестабилизации. И, к всеобщему удивлению, у Британии с обеспечением безопасности от БПЛА и ракет есть проблемы. Сейчас Британии для эффективной защиты необходимо обновить противоракетную оборону.

Украинский конфликт показал серьезную необходимость эффективной ПВО в современных реалиях, а британские системы ПВО считаются "ограниченными". Хотя на практике их пока не проверяли.

Ник Картер, предшественник Радакина, летом текущего года отмечал, что в случае массовой атаки дронами или ракетами Британии будет тяжело реагировать на неё. Украинские власти по этой же причине и не смогли получить ПВО от Британии, а вместо этого получали системы из США, Норвегии, Германии и Италии. Там системы банально лучше, а Великобритании и на себя их не хватает, ибо безопасность обеспечивают несколько эсминцев Королевского флота.

The Guardian пишет, что высказывания адмирала Радакина можно интерпретировать как начальный шаг к новым расходам на оборону после выборов. Вероятнее всего, Британия начнет резко развивать свою систему ПВО. В целом на будущий вектор развития британской армии повлияют выборы в 2025 году.

Также издание написало про некий намек на то, что британская армия планирует создать собственное подразделение дронов-камикадзе, пользуясь опытом украинских сил, которые активно развиваются в направлении беспилотных систем.

Если говорить проще, то британская армия несколько устарела и в современных реалиях отстает от остальных стран.