Сейчас Россия делает больше ракет, чем до санкций, сообщает NYT.

Западное издание NYT пишет, что российское правительство сумело обойти введенные Западом санкции, а России удалось расширить военное производство до более высокого уровня, нежели оно было до конфликта. Сообщается, что сегодня Россия делает больше ракет, чем в 2021 и 2022 году, что делает Украину особенно уязвимой в зимнем периоде, который наступит буквально через несколько месяцев и когда контрнаступление ВСУ будет продолжать невозможно.

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Так, чиновники из США, Европы и Украины заявляют NYT, что Россия смогла обойти введенные ограничения и экспортный контроль, дабы расширить производство вооружения и военной техники. В ближайшие месяцы Украина может столкнуться с проблемами из-за массовых ракетных ударов, считают чиновники.

Так, Штаты считают, что им удалось временно замедлить производство ракет в России. Санкции позволили существенно замедлить производство в 2022 году. Однако к концу прошлого года Москва сумела возобновить стабильное военное производство, а после этого оно снова постепенно начало набирать обороты, говорят американские чиновники.

Чиновники считают, что российские власти смогли подорвать американский экспортный контроль при помощи разведки. Так, чиновники говорят, что Россия пользовалась людьми из других стран, которые контрабандой переправляют ключевые компоненты, экспортируя их в другие страны, из которых их легче доставить в РФ. В общем, ключевые компоненты для вооружения поставлялись в третьи страны близ России, а после серыми путями они попадали в саму Россию, пишет NYT.

За год с начала конфликта Россия смогла возобновить торговлю важными компонентами. Торговля шла через Турцию и Армению. Чиновники говорят, что Европа хотела заблокировать поставки через третьи страны, но остановить Россию не удалось. Пришлось бы вводить аналогичные санкции на третьи страны, которые как-либо связаны с Россией и могут ей помогать.

Чиновники предполагают, что это скажется на зимнем периоде в Украине. Они считают, что зима в Украине будет довольно холодной из-за того, что ракеты могут быть использованы для ударов по энергетической системе страны. На этом фоне Пентагон ищет методы, которыми смог бы помочь Украине пережить зиму.

Среди прочего - это новые поставки вооружения и ПВО "Патриот" с боеприпасами.