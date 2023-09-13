Украине понадобится время, дабы увидеть эффективность американской авиации.

Генерал ВВС США заявил, что американские истребители F-16, которые попадут в Украину после завершения обучения пилотов ВСУ, не смогут сразу поменять положение украинских сил на линии боевого соприкосновения. Они в основном покажут свою эффективность в долгосрочной перспективе через месяцы их использования.

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Такое мнение высказал Дэвид Олвин, заместитель начальника штаба ВВС, который ждет повышения от Байдена на должность главы ВВС. Он выступил в Сенате перед чиновниками и заявил, что для эффективного использования F-16 потребуется дополнительная подготовка украинских сил. Дабы F-16 принесли пользу Украине, ей придется подождать. Однако в конце концов поставка авиации покажет намерения Штатов перевести Украину на исключительно НАТОвское вооружение, отметил генерал.

Генерал отметил, что западная авиация показывает себя эффективно в паре с другим западным вооружением. Авиация должна поддерживать войска на земле, а войска на земле — авиацию. Ценность F-16 будет постепенно расти, пока их будут интегрировать в украинскую армию.

Генерал заявил, что просто поставка авиации не сможет изменить ход боев. Для эффективного использования F-16 нужно подготовить пилотов, командование и бойцов на земле. Авиацию нужно интегрировать с элементами командования и управления в объединенных силах.

Напомню, что первые истребители F-16 попадут в Украину предположительно в начале 2024 года. Считается, что первые самолеты могут попасть в Украину в промежутке от трех до девяти месяцев, когда пилоты ВСУ завершат обучение. The Wall Street Journal выпустило материал на этой неделе, где сообщило, что самолеты Украина сможет получить уже к этой зиме, если все пойдет по плану.

Однако в нынешнем контрнаступлении западная авиация вряд-ли примет участие, поскольку Штаты прогнозируют ведение боевых действий еще в течении пары месяцев. После этого наступит зимний период, когда наступление является бессмысленным, отметил генерал Милли.

Так, украинские силы имеют порядка 30-45 дней до конца наступления.