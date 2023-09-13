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Авторитетный инсайдер раскрыл новый контент GTA Online в честь 10-летнего юбилея игры
Красивые и самое главное "полезные" коллекционные предметы.

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Приближается красивая дата для фанатов онлайн режима GTA V. GTA Online скоро исполнится десять лет с момента релиза - 1 октября 2013 года. Можно было бы предположить, что разработчики из Rockstar приготовят в честь этого крупное обновление, по-настоящему обрадуют фанатов онлайн режима и подарят много ценных вещей. Однако все будет несколько иначе... Точнее, подарки будут, но с нюансом.

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Так, никакого сверхсекретного крупного обновления не будет. Новых ограблений и бизнесов ожидать не приходится. Как максимум, это будет маленький патч, а авторы откроют добавленные в игру заранее предметы на праздник. Впрочем, Rockstar так поступает не в первый раз. Даже так можно было сделать что-то интересное, но пока что инсайдеры обладают только информацией о коллекционной одежде и автомобиле.

В честь важной даты, 10-летия игры, Rockstar подарит игрокам... Целое худи и пару свитеров... Нет, ну это же великолепная награда за десять лет игры, определенно. Информацию раскопал авторитетный инсайдер TezFunz2 в файлах игры. Перечисленные им предметы будут введены в игру на время празднования.

Так, согласно утечке, игрокам подарят новую одежду. Так же будут присутствовать новые коллекционные предметы и другие дополнения, включая автомобиль Bravado Hotring Hellfire. Некоторую часть новой одежды уже опубликовал инсайдер на своем аккаунте X, но Tez2 утверждает, что ее будет еще больше.

Впрочем, ничего особенного в GTA Online на юбилей игроки и не ждали. Как и предполагалось, это будет несколько коллекционных вещей, пара автомобилей и различные бонусы с увеличенным заработком за активность в игровом мире. Вероятнее всего, разработчики увеличат заработок с бизнесов в несколько раз.

Однако все фанаты ожидают нечто большего от праздника... А именно, согласно утечке в течении празднования юбилея разработчики якобы представят шестую часть GTA... Точнее, опубликуют короткий тизер на несколько секунд, который даст нам понять о скором показе проекта. Ведь, инсайдеры предполагают, что авторы покажут GTA VI уже в этом году, опубликовав трейлер, а в следующем состоится и релиз тайтла.

Патч выйдет 14 сентября. А тот же короткий анонс может быть запланирован на саму важную дату - 1 октября.

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#rockstar #gta online #gta v
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