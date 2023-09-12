Неприятная новость для любителей Xiaomi.

Уже 26 сентября нам покажут новые устройства от Xiaomi для глобального рынка - 13T и 13T Pro. Они имеют несколько приятных обновлений, но ценник оказался куда выше, чем ожидалось изначально, потому "ультра-дешевым" флагманом смартфон уже не назвать. Более того, он является настоящим флагманом по своей цене и попадет в сегмент Vivo X90 Pro Plus, Galaxy Ultra и Iphone перейдя черту в 900 евро.

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Так, считается, что Xiaomi 13T будут поддерживать пять лет. Это четыре крупных апдейта Android, начиная с Android 13 и заканчивая Android 17, и обновления безопасности на пять лет. Серия будет состоять из двух моделей: 13T и 13T Pro.

Ожидается, что устройства на релизе получат последнюю MIUI 14 на базе последнего Android 13. В сеть попали фотографии устройства и все цветовые решения компании: зеленый (мятный), черный и синий. Есть вариант с кожзаменителем. В целом цвета сдержанные. Их немного. Стиль похож на все последние китайские флагманы. Как таковых отличий от Xiaomi 13 нет, или заметить их тяжело.

На данный момент неизвестно, какие технические характеристики будут у устройств. Ожидается, что дорогая модель обладает топовым чипом Dimensity 9200+, аккумулятором емкостью в 5000 мАч и быстрой зарядкой на 120Вт. Базовая модель предложит покупателям чип Dimensity 8200-Ultra и аккумулятор на те же 5000 мАч, но с быстрой зарядкой на 67Вт.

Ко всему прочему, ожидается, что оба устройства получат сочный AMOLED-дисплей с частотой на 144Гц. Разрешение у обеих моделей будет 1220 x 2712 пикселей. И все модели обладают размером дисплея в 6,67 дюйма. Модели в целом между собой похожи и обладают схожими характеристиками. Ценник базовой модели удалось снизить благодаря использованию меньшего количества памяти и менее производительному процессору.

Важно отметить, что оба устройства защищены по стандарту IP68 и Gorilla Glass 5. А еще дисплей с яркостью в 2600 Нит.

Ожидалось, что 13T Pro будет аналогом "ультра-дешевого" флагмана Redmi K60 Ultra, который продается приблизительно за 36 тысяч рублей только в Китае. Конечно, глобальная версия будет дороже. Скажем, где-то 50 тысяч... Но оказалось все куда хуже.

Так, по слухам, Xiaomi 13T с комплектацией 8ГБ ОЗУ и 256ГБ ПЗУ обойдется в 700 евро (71 тысяча рублей). 13T Pro, тот самый конкурент K60, будет оснащен 12ГБ ОЗУ и 512ГБ ПЗУ за цену в 900 евро (91 тысяча рублей). Уже как-то назвать конкурентом K60 не получается.