Учитывая техническую составляющую и общие впечатления от сюжета... Все вполне логично.

Многие догадывались, что проект от Bethesda на старом движке повторит ошибки прошлых тайтлов. Хотя, надежда на успех Starfield и хорошее техническое состояние, или хотя бы уровень Cyberpunk 2077 с хорошим сюжетом была. Однако создатели сначала рекламной кампанией и красивой музыкой продали игру, а теперь удивили (в плохом смысле) сюжетом и наполнением игры. Общее впечатление еще и портит весьма плохое техническое состояние: вылеты, невозможность играть на Intel Arc (по заверению Intel проблема решена с новыми драйверами), низкий FPS на большинстве карт и отсутствие хотя бы DLSS2 на старте.

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В общем и целом эта игра не тянет на ту сумму, которую просят за нее создатели. Да, в Starfield есть много планет, но они все — довольно пустые, рандомно сгенерированные. До них нельзя долететь через космос, а каждая планета делится на сектора, меж которыми вас отделяет очередная загрузка. Получился не симулятор с битвами в космосе, а настоящий симулятор загрузок. Да и после часов десяти, вы уже сможете перемещаться по всей карте используя банальную функцию "быстрого перемещения", что лишает удовольствия полета на космическом корабле.

Ожиданий было куда больше. Как минимум несколько детально проработанных планет и открытый космос с возможностью стать настоящим пиратом. И, учитывая слабый сюжет решение многих игроков вернуть деньги за проект очень логичное.

И, покупателям раннего доступа повезло, поскольку у них имеется возможность вернуть средства за тайтл после двух часов игры. Так, один из игроков показал успешный возврат средств после 17 часов игры, когда смог оценить все аспекты тайтла.

Так, UselessMouth отметил, что смог пройти основной сюжет за 17 часов, а затем обратился к службе поддержке Steam с требованием вернуть деньги за ранний доступ. И поскольку в поддержке работали люди, они пошли навстречу игроку и вернули деньги.

Дело в том, что именно игры купленные с ранним доступом можно вернуть даже после двух часов активной игры. Там дело за малым. Необходимо лишь одобрение со стороны человека, сотрудника Steam. Учитывая техническое состояние игры, сотрудники наверняка пойдут навстречу покупателям Starfield.

Как только схема попала в сеть, то покупатели игры с ранним доступом ринулись в поддержку и массово запрашивали возврат средств, вдоволь наигравшись в проект. Получился такой себе бесплатный вариант пройти игру легально.

Учитывая, что вчера состоялся полноценный релиз Starfield, схема может не работать. Но если вы покупали ранний доступ, то можно попробовать.