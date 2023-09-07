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PR-менеджер GSC Game World заявил, что STALKER 2 почти готова к релизу, осталось отполировать игру
Тем временем на Fear Fest 2023 показали трейлер с Gamescom.

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S.T.A.L.K.E.R. 2 это проект, который находится в разработке долгое время и его выход постоянно переносят на новую дату. И, по новому заявлению одного из сотрудников студии GSC Game World, проект уже почти готов к релизу, осталось лишь отполировать игру и пофиксить найденные баги, дабы игроки могли насладиться геймплеем без технических проблем... А не как было со Starfield.

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Так, PR-менеджер Захар Бочаров заверил, что тайтл готов к релизу. Создатели успеют доделать всё до новой запланированной даты релиза — первый квартал следующего года. Так, за полгода авторы должны будут исправить все баги и убедиться, что каждый элемент игры выполнен на неком "достойном уровне".

Ко всему прочему создатели в интервью IGN заявили, что студия попыталась сохранить графическую составляющую на уровне того, что было показано в трейлере 2021 года.

Но что самое интересное, во всем этом есть маленький нюанс... Вчера прошла презентация Fear Fest 2023. Порядка шести часов мы могли наблюдать за интересными проектами и разработчики второго "сталкера" тоже пришли на показ. Однако вопреки ожиданиям, они появились со своей игрой лишь в конце стрима и показали... Угадайте, что? Правильно, уже ранее опубликованный трейлер с мероприятия Gamescom. Это произошло на пятом часу трансляции. После этого создатели дали интервью.

И, такое поведение со стороны студии заставляет задаться вопросом, почему они не смогли показать нам новый геймплейный ролик, или хотя бы сделать новый трейлер. Какой смысл было говорить фанатам о том, что будет показан красивый трейлер на трансляции, если он уже был опубликован ранее, да и делать это всё в конце стрима... В общем, сомнений об игре много.

К тому же разработчики добавили, что мешает им завершить работу и почему они вынуждены переносить игру каждый раз на новую дату. Так, Максим Янчий, ведущий программист игры для Xbox заявил, что их якобы постоянно атакуют российские хакеры и пытаются взломать системы безопасности студии. Также по его словам, имела место кража личной информации, что сильно замедляет темпы разработки проекта.

Как говорит PR-менеждер, программисты уже привыкли к различного рода угрозам и сливам информации. Создатели все еще намерены выпустить игру на PC и консолях Xbox в Game Pass с первого дня после релиза.

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#stalker 2 #stalker 2: heart of chernobyl
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