Потребовался день, чтобы продолжить полеты гражданской авиации.

Вчера ночью на аэродром в Пскове была совершена атака дронами. Сообщалось о взрывах, которые затронули авиацию. Так, по официальной информации были задеты четыре самолета Ил-76. На опубликованных в сети фотографиях от очевидцев было видно, что после удара они загорелись. После взрыва было видно зарево и дым. Сразу после атаки было ограниченно движение гражданской авиации в области, а все рейсы на вчерашний день отменили в целях обеспечения безопасности граждан. Эта атака затронула аэродром в 12 ночи и продолжалась порядка пары часов.

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И, сегодня аэропорт возвращается к стабильной работе без ограничений, гражданская авиация продолжает полеты. Сообщается, что аэропорт возобновил обычную работу в 7 утра. Росавиация объявила, что все организации, связанные с аэропортом работают в штатном режиме.

Так, согласно расписанию сегодня должны полететь два рейса авиакомпании "Азимут" в Москву и обратно. Однако теперь уже в самой Москве появились проблемы из-за угрозы атаки со стороны дронов и много рейсов было отменено.

Так, сообщается, что в московских аэропортах Внуково, Шереметьево и Домодедово задержано уже более 59 рейсов гражданской авиации. Еще четыре рейса были полностью отменены. Считается, что причиной этому беспилотник ВСУ летевший на Москву и подбитый в Воскресенском районе силами ПВО, заявил мэр Москвы.

Отмечу, что прошлая ночь также не обошлась без задержек из-за атаки дронами со стороны Украины. Сообщалось, что на всех московских аэропортах было задержано несколько рейсов, поскольку в области временно закрыли воздушное пространство. Был введен режим "Ковер" из-за угрозы удара со стороны беспилотников.