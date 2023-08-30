На это, якобы повлияла смерть Пригожина в авиакатастрофе.

Западная пресса утверждает, что "вагнеровцы" якобы начали сворачивать свой лагерь на территории Беларуси в районе Осиповичей и постепенно уйдут в тень после смерти Пригожина в авиакатастрофе. На Западе пишут, что смогли заметить со спутников то, как "вагнеровцы" якобы постепенно убирают свой лагерь. Видно уменьшение количества палаток и техники. Это говорит о том, что часть "вагнеровцев" покинули лагерь.

реклама

При этом сообщается, что сам лагерь начал сокращаться еще до крушения личного самолета Евгения Пригожина. Демонтаж первых палаток стартовал еще 1 августа. На данный момент уже треть палаток была убрана. И, это весьма задолго до аварии Пригожина. Если верить западной прессе, то это означает, что у "вагнеровцев" был свой план.

Как полагает одно из изданий из Италии под названием Analisi Difesa, основные силы частной военной компании окажутся в Африке, где сейчас разгорается новый этап антиколониальной борьбы. Видим мы его благодаря путчистам из Нигера. Сегодня вот, переворот в Габоне, где также присутствуют французские военные и был переизбран профранцузский политик. Кстати, теория вполне себе имеет место в нынешних реалиях, поскольку путчисты из Нигера не раз просили лично Пригожина помочь с борьбой против Запада и ECOWAS.

Утверждается, что вся Африка к югу от Сахары постепенно начинает показывать нетерпимость к Западу, а в большинстве своем к Франции. Население Африки выступает резко негативно к французской колониальной политике.

Сообщается, что в нынешних условиях путчистам необходима значительная помощь от российских военных для борьбы с Западом, поскольку тот не хочет отдавать власть в руки тех, кто отойдет от западной политики и пойдет на сотрудничество с РФ. Это все таки, ресурсы и репутация, а также контроль над целым регионом.

Заявляется, что "вагнеровцы" как бы уйдут в тень. Вернутся к истокам, к подпольной борьбе в Африке. Остальные силы будут контролироваться непосредственно МО РФ. Таким образом бойцы в Африке юридически не будут иметь отношения к России, а Россия сможет ответить на любые обвинения: "мы не знаем кто это, их и спросите, что они там делают".