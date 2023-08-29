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Samsung Galaxy S24 Ultra может стать первым смартфоном в истории с накопителем на 2ТБ
Революция от корейской компании? Верится, конечно, с трудом.

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Неужели нас ждет революция от корейской компании Samsung в мире смартфонов? Инсайдеры сообщают хорошую информацию о будущем устройстве Galaxy S24 Ultra. Видимо, существенному полезному (и дорогому) обновлению быть. Сообщается, что на презентации компания может показать версию устройства с накопителем на 2ТБ. Это будет первый смартфон с таким объемом свободного места (с соответствующей ценой). Если, конечно, до этого момента остальные флагманские компании не попробуют обогнать Samsung до их презентации.

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А я напомню, что тот же Iphone, Vivo и другие бренды BBK имеют на это все шансы, ибо выпускают они свои устройства до конца года, когда Samsung представляет свои в феврале.

Так, инсайдер @Tech_Reve в X (Twitter) сообщил, что Samsung Galaxy S24 Ultra может стать первым в мире смартфоном, который получит рекордные 2ТБ встроенной памяти с новейшим UFS 4.0. При этом базовая версия останется весьма посредственной, обладая всего лишь 8ГБ оперативной и 128ГБ встроенной памяти.

Правда, зачем тогда нужна базовая версия, если она не будет отличаться от S23... Вопрос. Можно уже отменять все устройства и оставить только S24 Ultra.

Но, как я говорил выше, звание первого устройства с накопителем на 2ТБ может забрать себе Iphone 15 Pro. Презентация данного устройства состоится уже через несколько недель, в сентябре. Инсайдеры считают, что это произойдет 12 сентября. Приглашения на мероприятия начнут рассылать уже сегодня. В сети их опубликуют примерно завтра. Такое громкое и важное событие не пропускают.

На данный момент рекордный объем накопителя в смартфонах, как не трудно догадаться - 1ТБ. Он принадлежит флагману Smartisan R1, который был анонсирован еще в мае 2018 года... Прошло достаточно много времени, пока мы не пошли дальше. С этого момента почти все флагманы поставляются с 1ТБ. Как минимум популярные компании стараются выпускать такие модели. Через несколько лет это станет обыденностью, поскольку памяти нужно все больше. При этом базовые модели обладают все теми же 128ГБ. И, этого вполне хватает обычному пользователю.

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#смартфоны #samsung #galaxy s24 ultra
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