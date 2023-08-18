Издание не может подтвердить тот факт, что это американские снаряды.

Американское издание CNN пишет, что украинские силы могли применить кассетные боеприпасы собственного производства в ходе штурма Урожайного. Некие эксперты на условиях анонимности посмотрели видео с дронов и пришли к выводу, что украинские силы могли активно использовать кассетные боеприпасы для достижения успеха в ходе контрнаступления, чтобы забрать населенный пункт под свой контроль.

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"Эксперты" посмотрев на видеоролики не смогли подтвердить, что украинскими силами использовались снаряды американского производства. Издание считает, что Украина могла начать производство собственных снарядов и использовала часть из них в ходе боев за Урожайное, чтобы добиться успеха. Количество таких боеприпасов ограниченно, но Украина пытается их использовать, пока Штаты не передадут еще снарядов.

Украинские военные в свою очередь подтвердили, что американское вооружение активно используется на линии боевого соприкосновения. Но, они отказываются сообщать подробности произошедшего, а также, что использовалось в тот момент.

Так, эксперты отметили, что поставленные Украине от Штатов кассетные боеприпасы несколько отличаются от тех, что увидели в Урожайном. Так, в американском варианте не разрывается порядка 2,5% снарядов. На видео, похоже, эта сумма отличалась в лучшую/худшую сторону.

Один из военных ВСУ заявил, что в этот день активно использовалась артиллерия, однако комментировать использование кассетных боеприпасов не стал. Это наводит на мысли о том, что американское издание говорит правду, а военным ВСУ не разрешено ее раскрывать, поскольку за этим последуют последствия от командования.

CNN отмечает, что кассетные боеприпасы помогают украинским военным достигать успехов на определенных участках линии боевого соприкосновения. Благодаря им контрнаступление идет медленно, но идет, пишет CNN. Запрещенные в мире боеприпасы считаются "эффективным оружием", несмотря на повышенную опасность.