В США считают, что, Россия якобы производит смертельное оружие.

Пентагон опубликовал целый доклад в формате PDF о готовности Штатов защищаться от смертельных биологических угроз исходящих от "врагов". В этом отчете Пентагон отметил, что Россия и КНДР якобы ведут активную разработку биологического оружия, которое используется для наступления.

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В этом же докладе говорится, что еще две страны имеют отношение к вероятной разработке биооружия: Китай, Иран. Так, по мнению Пентагона, именно Россия, КНДР, Иран и Китай виноваты в смертельной угрозе, нависшей над миром. В США считают, что эти страны якобы продолжают создание различного рода токсинов и вирусов, чтобы достичь успехов в синтетической биологии и расширить производство токсинов.

В Пентагоне заявили, что во время всей пандемии коронавируса COVID-19 на территории Российской Федерации якобы шла активная дезинформация о болезни. Причем она продолжилась после начала конфликта с Украиной в 2022 году, отмечают Штаты.

Плюс ко всему Штаты не получили доказательств от России о том, что она прекратила финансирование советских программ связанных с биооружием. Доказательств якобы предоставлено не было. При этом Россия якобы продолжает скрывать биологические исследования двойного назначения. Это наводит Пентагон на определенные, неприятные для себя мысли.

На этом фоне Штаты собираются усиливать свою защиту в сфере биологических угроз. В докладе утверждается, что настал "критический момент", когда Соединенным Штатам необходимо активно действовать и начать развивать защиту от биологических угроз. Если правительство не будет должным образом реагировать на угрозу, то Западу не получится справиться с разработкой биологического оружия и свернуть активные программы. Это может привести к новым пандемиям и другим "катастрофическим событиям".

Штаты также переживают из-за растущих угроз со стороны Ирана. Там находится множество различных экстремистских организаций.

В свою очередь Россия ответила Штатам таким же обвинением. Это произошло буквально пару дней назад, 16 августа. Генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что Соединенные Штаты якобы ведут подготовку для старта новой пандемии, аналогичной Covid-19, которая снова потрясет весь мир.