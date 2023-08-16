Минус один истребитель ценой в $115 млн.

Королевские ВВС (Великобритания) попали в нестандартную ситуацию, поскольку пилот разбился при взлете с авианосца на дорогом истребителе нового поколения F-35B Lightning II стоимостью 115 миллионов долларов. Ситуация является не ошибкой пилота, а проблемой с заглушкой, которая обычно защищает воздухозаборник от посторонних предметов. Однако так получилось, что заглушка сама стала посторонним предметом и привела к тому, что Британия потеряла дорогой истребитель в Средиземном море. Что называется самоуничтожение и непринятие себя.

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Инцидент с этим истребителем произошел почти два года назад. Давно. Однако в Великобритании наконец-то завершили расследование инцидента, узнав все подробности события и опубликовав гидролокационное изображение истребителя. Он "спокойно" себе лежит на дне моря, дожидаясь, когда его найдут любители искать "сокровища" на дне моря.

Министерство обороны Соединённого Королевства выложило 148-страничный отчет произошедшего. В документе сказано, что причиной аварии дорогостоящего истребителя стало попадание заглушки воздухозаборника в сам воздухозаборник. Такая версия произошедшего стала известна благодаря британским властям еще в прошлом году. Однако теперь сомнений в этом не осталось.

Так, когда заглушка застряла в воздухозаборнике, это привело к уменьшению подачи воздуха. Двигатель банально не смог набрать должную мощность для взлета с корабля и полетел вниз... В прохладную морскую водичку.

Так, тяга уменьшилась на 17% – с 17,2 тонны до 14 тонн. На кораблях — это критично.

Сам пилот попытался спасти истребитель от крушения, однако когда принял решение, то было уже поздно, поскольку истребитель достиг трамплина. Импульса было достаточно, чтобы преодолеть рампу и вылететь в море. Тогда пилот просто катапультировался, а самолет упал. Летчику повезло — ветер и движение корабля позволили ему вернуться на палубу авианосца HMS Queen Elizabeth без повреждений.

Сам истребитель, некоторое время оставался наплаву рядом с авианосцем. Но, в конце концов ушел ко дну. Считается, что истребитель лежит примерно на глубине около 3 километров.

Что интересно: поток воды в итоге помог истребителю решить проблему, из-за которой он попал в море — вода выбила заглушку из воздухозаборника. Правда, уже поздно, ибо сотня миллионов долларов была в прямом смысле выброшена в море.

гидролокационное изображение

