Штаты наращивают военную мощь новыми технологиями.

Соединенные Штаты собираются постепенно заменять старую военную технику на новую, поскольку старая окончательно устарела, обладает слабой эффективностью и уходит ВСУ для контрнаступления. Так, речь идет про бронемашину M113, которая была создана еще в 1950-х годах. Ее заменят новой бронемашиной под названием AMPV - кратко, просто, современно, эффективно.

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Новую бронемашину разрабатывает компания BAE Systems используя основу от легендарной Bradley. Это, фактически та же Bradley, но без башни и предназначенная для перевозки живой силы на линию боевого соприкосновения. Стоимость новинки — порядка 2,8 миллиона долларов. Правда вот цена на содержание новинки значительно выросла - M113 потребляла 58 долларов на одну милю, а новинка AMPV - 90 долларов.

Отмечу, что серийное производство AMPV началось три года назад. Однако поставки в американскую армию реализовали только к марту текущего года. Сейчас же производство собираются существенно увеличить, поскольку старая техника передается ВСУ для продолжения "весеннего" контрнаступления.

Пентагон сообщил, что ВПК планирует создать порядка 3 тысяч единиц новой бронемашины. AMPV будет встречаться в бронетанковых бригадах Штатов. Так, ежегодно Штаты хотят производить по 300 единиц новой техники.

Но, ВПК смогли ускорить производство из-за передачи M113 Украине. Так, с компанией и Штатами был заключен контракт на 119 миллионов долларов. Поставить все машины на эту сумму должны до марта 2026 года.

Так, западные издания обладают информацией, что в связи с поставками техники в Украину, Штатам придется увеличить производство AMPV до 154 и более единиц. Это несколько отличается от первоначального плана, поскольку Штаты хотели заказать только 131 бронемашину.

Армия США планирует использовать AMPV в различных версиях для разных задач: так, это стандартный бронетранспортер M1283, медицинская машина для эвакуации раненых с поля боя M1284, мобильный госпиталь и даже самоходный миномет.