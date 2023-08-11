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Rockstar купила создателей платформы FiveM для RolePlay серверов для совместной работы
Оригинальные RP сервера для GTA VI? Сон или реальность?

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Rockstar, похоже, собирается в GTA VI добавить официальные RolePlay сервера, которые будут похожи на те, которые разрабатывались на платформе FiveM с использованием CFX.re.

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Так, Rockstar Games привлекла CFX.re разработчиков к работе в своей студии, чтобы разработать новый функционал. На фоне утечек GTA VI про релиз в 2024 году, революционный искусственный интеллект и "огромные доходы" - это, намекает на то, что эти разработчики будут вести работу над новым функционалом для шестой части автоугонщика.

Как минимум, GTA VI может получить ролевые функции для онлайн режима, а как максимум — отдельные серверы с ролевой игрой, как это сделали фанаты GTAV на платформе FiveM. Отмечу, что серверы на FiveM отлично проработаны и позволяют отыгрывать реальную жизнь в полной мере. Моддеры добавили на фанатские сервера реальные автомобили, экономику, работы, магазины, социальный функционал и многое другое.

Режим RolePlay довольно популярен в мире, несмотря на то, что многие серверы предназначены для того, чтобы просто заработать деньги с донатеров. Остальные же играют в стандартную "гриндильню", где необходимо реально работать в поте лица по 10 часов, чтобы заработать на первую машину и какую-нибудь малую жилую площадь в плохом районе. А что, все как в жизни. Есть деньги — задонать и получи все привилегии, а если нет, то работай.

Хотя, за каждым ролевым сервером стоит своя команда разработчиков, именно CFX.re является основой, которая занимается обновлениями FiveM и позволяет разработчикам остальных серверов вводить новый функционал и обеспечивает стабильную работу и синхронизацию объектов на сервере. Это выглядит значительно лучше, чем сделали разработчики в стандартном онлайне. Возможно, разработчики CFX.re обеспечат нормальную полную синхронизацию в онлайне шестой части, а также оптимизируют работу остального функционала. Загрузки в оригинальной GTA Online - нечто. В FiveM же это дело несколько ускорили, что занимает теперь порядка пары минут, если у вас хороший компьютер.

Rockstar отметила, что в течение последних нескольких лет наблюдала за фанатами Grand Theft Auto V и Red Dead Redemption 2. В частности, им очень понравилась реализация функционала на фанатских серверах, что позволило расширить игру. Так, студия приняла решение официально поддержать разработчиков выделенных серверов для ролевых игр. Это также поможет обойти ограничения политики в отношении модов.

При этом в работе GTA Online и RDO ничего не поменяется.

Напомню, что Take-Two ожидает получить много денег в период с 2024 по 2025 год. Заявление сделал генеральный директор компании. Это, большой намек на релиз шестой части GTA в течение следующего года. Инсайдеры считают, что релиз произойдет ближе к осени 2024 года. Но, может быть перенос до 2025. Так, компания получит около 9 миллиардов долларов. И, старая, но классическая GTA Online определенно такие деньги не принесет. Это, нужно выпустить такое обновление, которое потрясет весь мир. А, я даже предположить не могу, чтобы это могло быть.

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