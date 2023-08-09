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Rockstar намекнула на 2024, как на год релиза GTA VI в своем финансовом отчете
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Многие фанаты GTA с нетерпением ждут шестой части. В последние годы ходит слух, что проект выйдет к 2024 году. Ну или к 2025 на крайний случай при проблемах с разработкой, коих пока что, вроде, по информации от инсайдеров, нет.

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Инсайдеры, это, конечно, очень хорошо, однако информация от самих разработчиков куда более интересная и достоверная. И, Rocktar на кое-что намекнула опубликовав очередной финансовый отчет. Так, компания ожидает, что в следующий период с марта 2024 по март 2025 года она ожидает "больших успехов" и "новых рекордных уровней операционной эффективности". То есть компания собирается получить большое количество денег за короткий период времени в течение нескольких лет. И, смело можно предположить, что это ожидание строится на том, что компания собирается выпустить GTA VI с весны 2024 по весну 2025 года. Скорее, это, конечно, зимний период 2024 года. Ибо от онлайна "рекордной выручки" ожидать после 10 лет жизни не приходится. Это нужно реально удивить сообщество и заставить людей купить что-то в большом количестве.

Один из инсайдеров под ником Tez2 отметил, что у GTA VI еще нет даты выхода. Предполагается, что она выйдет в 2024 году, однако запросто может быть перенесена на начало 2025 года. То есть выйдет зимой, через год. Это сходится с финансовыми ожиданиями компании Rockstar. Отмечу, что генеральный директор компании ожидает "переломный момент" в плане финансов в конце 2024 года. То есть это прямо-таки огромные доходы, которые могут перекрыть разработку целой игры. Вы помните, чтобы какая-нибудь GTA Online принесла настолько большие деньги за последние годы?

К слову издание Insider Gaming поддерживает мнение Tez2 и считает, что игра выйдет во время праздников в 2024 году. Как минимум разработчики кинут все усилия на достижение этой цели. Но, если будут замечены проблемы — то, игру без проблем перенесут, чтобы не разочаровывать фанатов, как поступили создатели Cyberpunk 2077. Рисковать бюджетом и репутацией не в стиле Rockstar.

Отмечу, что релиз GTA VI в 2024 году сопоставим и с финансовыми прогнозами Take-Two от января прошлого года. Инсайдеры, проверенные, также в прошлом году все как один говорили о релизе в 2024 году. Так что, осталось ждать совсем немного.

По словам аналитика Дуга Кройза, прибыль Rockstar в 2024 году составит приблизительно 9 миллиардов долларов. Ну, от онлайна в GTA V таких сумм ожидать не приходится, а вот от новой игры — вполне.

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