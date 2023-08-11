Система управления огнем SABCA собственной разработки Бельгии — неактуальна.

Украина сможет получить дополнительные немецкие танки "Леопард", чтобы использовать их в ходе контрнаступления. На эти переговоры украинские власти потратили достаточно много времени и добились успеха. Так, компания Rheinmetall согласилась переоборудовать для Украины дополнительно 30 находящихся на хранении Leopard 1A5 из партии, ранее принадлежавшей бельгийской компании OIP Land Systems.

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Однако издание Forbes отметило маленькую проблему в этих танках — их система управления огнем уникальна и сама Бельгия от нее уже отказалась. Так, версия Leopard 1A5BE - буквально худшая. В середине 1990-х годов Бельгия модернизировала 132 из своих 334 танков Leopard 1 до нового стандарта A5BE. Обновление заключалось в том, что Бельгия оснастила танки системой управления огнем SABCA собственной разработки. Другие танки "Леопард" немецкого производства оснащены стандартной системой EMES-18. И, уникальность в этом случае — не привилегия или повод для гордости, а настоящая проблема для Зеленского.

Начнем с того, что обе системы, что EMES-18 и SABCA включают в себя тепловизионные прицелы, лазерный дальномер и баллистический вычислитель. Все эти танки, что на EMES-18 и SABCA могут вести прицельный огонь из своих 105-миллиметровых орудий. Однако разница кроется в деталях, из-за которой многие страны и отказались от решения оснащать свои танки системой SABCA, отдав предпочтение стандартной EMES.

Так, бельгийская армия в те годы считала, что SABCA сильно превосходит EMES-18 в эффективности (чуть выше точность стрельбы), что этот уникальный вариант стоит повышенных затрат на производство. А это увеличивает время ремонта, стоимость разработки и обслуживание танка становится сложнее.

Некоторые другие армии согласились оснастить "Леопард" системой SABCA. Так, в 1996 году канадская армия модернизировала Leopard 1 на уникальный бельгийский вариант... Но, канадская армия быстро отказалась от такого варианта в пользу немецкой системы EMES-18.

Так, SABCA в целом редкий зверь в мире. Украина получила порядка 200 танков "Леопард" от разных стран, и все они оснащены системой EMES-18, которая является более популярным вариантом в мире. Если система популярнее, то и чинить ее проще, а также обслуживать быстрее? Логично? Логично.

Систем SABCA в мире очень мало и они не пользуются популярностью даже у создателей. А, та партия, которая будет передана в будущем Украине может оказаться трудной для обслуживания. Считается, что на тех 50 танках Leopard 1A5BE, которые Rheinmetall получила от OIP Land Systems, система SABCA находится в плохом состоянии и требует дорогостоящего ремонта.

Издание пишет, что Германия в итоге передаст Украине порядка 30 танков из 50, поскольку остальные 20 штук будут использоваться как "доноры" для ремонта остальных 30 единиц техники. Глава OIP Land Systems отметил, что армиям желательно дополнительно потратится и заменить систему SABCA всего за 350 тысяч евро.

Да, что EMES, что SABCA - почти одинаковы в бою, точность у них приблизительно одна. Однако обслуживание второй значительно сложнее, а значит и ремонт, если танк подорвется на какой-нибудь мине. А поскольку ВСУ будут использовать танки в ходе контрнаступления... То, подорваться ему придется когда-нибудь.

В конце концов издание отметило, что "Леопарды" по итогу окажутся бесполезными, поскольку самая главная проблема этой техники — их маленькая броня, которая составляет всего 70 мм толщины. Что там мина... Обычные солдаты знают, как разобраться с таким подобием "зверя".