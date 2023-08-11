Это будет мешать Штатам эффективно воевать.

Как оказалось, многие путчисты из Нигера, которые свергли президента Базума, обучались в Соединенных Штатах и знают многие "тактики" правительства и армии, что усложнит Штатам задачу по восстановлению "конституционального строя" в стране.

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Как стало известно, это не менее пяти чиновников. Все они имеют большой опыт в работе с Соединенными Штатами, а также получали различные награды от университетов. Армия Нигера к слову, также долгое время обучалась НАТОвской тактике ведения войны и может долгое время эффективно сопротивляться Западу, если начнется военное вторжение. Видимо, Штаты не ожидали, что прозападный политик может уйти, а сама Америка потеряет контроль над регионом Сахель. Теперь то, и бороться за контроль будет сложнее, чем если бы Нигер был страной уровня Буркина-Фасо или Мали. Америка уже остановила финансовую помощь и военное сотрудничество с Нигером, однако много знаний армия уже передала.

В сети сообщают, что некоторые главные путчисты долгое время обучались в Штатах и получили несколько наград за обучение. Так, например, нынешний лейтенант Абдурахман Чиани, главный лидер переворота в Нигере, ставший новым президентом был выбран для участия в годичной международной программе стипендиатов по борьбе с терроризмом в Университете национальной обороны в Вашингтоне, округ Колумбия, с 2009 по 2010 год. Он многое узнал о тактиках Штатов и их уловках, поэтому на выступлении на стадионе Сейни Кунче пару дней назад он заявил, что знает о "коварном плане Запада" и "помешает его реализации".

Второе лицо, по информации The Intercept - это генерал Мусса Салау Бармоу, который возглавлял силы специального назначения Нигера, а сейчас занимает должность начальника обороны, также обучался в Университете национальной обороны и проходил обучение в Форт-Беннинге (ныне Форт-Мур) в штате Джорджия. На днях Бармоу заявил Штатам, что в случае военного вторжения собирается казнить прозападного свергнутого политика Базума. Из-за этого Штаты находятся в "тяжелом положении", а сообщество ECOWAS рассматривает возможность мирного урегулирования конфликта, поскольку соседним странам необходимо сохранить жизнь прошлому президенту. Скажем так, Штаты теперь стоят перед трудным выбором.

На этом фоне сенатор Крис Мерфи призвал обратить внимание чиновников США на то, как распределяются расходы на национальную безопасность на континенте (Африка). Он намекнул, что Штаты, буквально, самостоятельно подготовили путчистов к военному перевороту и помогли узнать о тактиках Штатов, чтобы избежать военного вторжения и достичь своих целей сохранив власть в своих руках. Считайте, организатором невыгодного для Штатов военного переворота в Нигере, стали сами Штаты.

На данный момент Штаты все еще не опубликовали список людей, которые связаны с переворотом и США. Однако один официальный представитель США в анонимном порядке подтвердил, что сейчас Госдеп знает минимум пять человек, которые, по их данным, прошли военную подготовку в США и получали различные награды.

Американский аналитик Элиас Юсиф отметил, что Соединенные Штаты настолько много помогают Африке в области безопасности и военной подготовки, что сами себя ставят в трудное положение. Он призвал Штаты тщательнее выбирать союзников в регионе к югу от Сахары, поскольку угроз и так не мало, а тут еще и военные перевороты, которые совсем не к месту в нынешней мировой обстановке и с уровнем долга США.

Продолжив нынешнюю практику, Штаты ставят себя в невыгодное положение, поскольку новый военный переворот может вспыхнуть где-либо еще по вине США.