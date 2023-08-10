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Несмотря на давление со стороны Запада, народ Нигера доволен путчистами

Но настоящая демократия заключается в том, чтобы удерживать контроль над страной.
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26 июля в Нигере произошел военный переворот. Путчисты свергли президента Базума, который был избран лидером демократическим путем на выборах в 2021 году. Казалось бы, что все было относительно нормально. Страна, конечно, бедная, но никаких протестов против Базума до 26 июля не было. Однако как только появилась новость, что президент хочет уволить генерала президентской гвардии начался военный переворот. Считается, что это и есть главная причина переворота. Однако после этого путчисты заявили, что свергли "коррупционную власть" и будут восстанавливать нормальную жизнь, а мирное население начало выходить на улицы и показывать настоящее отношение к французскому контролю — резко негативное. Люди начали выходить на протесты против Запада и Франции, даже повредив посольство Франции в столице Ниамей. При этом люди выступили за путчистов и сотрудничество с Российской Федерацией, а также соседями, которые также пережили военный переворот — Мали и Буркина-Фасо.

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В Нигере после переворота многие приветствуют "освобождение", несмотря на протесты отдельных лиц против путча и недовольства со стороны Запада и ECOWAS. Люди видят, что есть опасность военного вторжения в страну. Сразу было "обрублено" финансирование и недавно Нигерия отключила электроэнергию. На этом фоне мирные жители в Нигере лишились возможности нормально работать и вести бизнес. Многим приходится сидеть без света днями, тогда как включают энергию лишь на несколько часов, ибо скудного производства в Нигере не хватает, чтобы обеспечить 2 миллиона человек в Ниамее. За пределами столицы ситуация остается неизвестной, но понятно, что люди там поддерживают Запад (об этом ниже).

Так вот, несмотря на все трудности и риски военного вторжения люди остаются счастливыми и выступают категорически против французской колониальной политики. Люди выходят на улицы тысячами поддерживая новую власть путчистов. Они отвергают предложение ECOWAS вернуть прозападного политика Базума к власти.

Но мы то знаем, что настоящая американская демократия предполагает правление Базума.

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Военный переворот вызвал возмущение у Запада, а путчисты частично ограничили граждан в свободе. Был введен комендантский час, закрыты границы, запрещено французское телевидение и другое. Однако многие жители столицы говорят, что эти перемены стали "глотком свежего воздуха" и они ждут, что Запад не будет ввязываться во внутренние дела страны.

Напомню, что пару дней назад на стадион в Ниамее в поддержку путчистов вышло около 30 тысяч человек. Они вывесили флаги Нигера и РФ, а также выкрикивали негативные лозунги в сторону Запада. Считается, что там собралась организация, которая поддерживает путчистов и выступает против Франции уже несколько лет, но это мнение французских СМИ.

Французские СМИ пишут, что путчисты таким образом пытаются привлечь народ к борьбе с Западом и западноафриканским блоком ECOWAS, чтобы помешать им восстановить в должности Базума. Но журналисты увидели, что многие люди на стадионе были обычными гражданскими, и на удивление, после 12 лет пребывания у власти нигерийской партии Базума за демократию и социализм (PNDS) были рады резким изменениям в стране благодаря военным.

Журналисты пообщались с некоторыми людьми, которые сошлись во мнении, что это — настоящая свобода, а не зависимость от Франции. Так, администратор офиса в частном секторе Альхассан Адаму отметил, что на протяжении десятилетий страна на самом деле была зависима и находилась в плачевном экономическом состоянии. Теперь же путчисты дают народу почувствовать себя свободными от Европы. И может быть, это приведет к светлому будущему.

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Один из мирных жителей отметил, что на 100 процентов поддерживает путчистов и заявил, что прошлая власть была диктатурой, хотя на словах была демократией. Остальные опрошенные так или иначе сходятся во мнении, что демократия в Нигере на протяжении прошлого десятилетия — фикция.

И, объяснить молчание жителей Нигера можно очень легко. После выборов в 2021 году Базум запретил любые массовые демонстрации против демократической власти и Франции (ну демократия же, свобода слова!).

Запад считал, что там, в Нигере, была настоящая демократия после независимости и долгих лет конфликтов. Однако люди заявили, что никакой свободой и не пахло. Так, лидера оппозиции после выборов Базума просто посадили на год тюремного заключения по сфабрикованному делу. Приговор лишил его возможности участвовать в выборах и у населения Нигера не было вариантов, кроме как избрать Базума.

После того как Базум был избран в 2021 году в столице вспыхнули беспорядки, в результате которых двое человек погибли и 468 были арестованы. На этом фоне демократическая страна во главе с Базумом находилась в списке стран с "авторитарными режимами", а люди заявили, что они буквально боялись высказываться в сторону власти, поскольку правоохранительные органы могли применить силу и посадить в тюрьму за сфабрикованное дело.

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При этом люди отметили, что при власти PNDS в стране не было безопасно и процветала коррупция. Считается, что Штаты высылали деньги Базуму на развитие государства за сотрудничество в военной сфере, однако он забирал средства себе, а не вкладывал в развитие страны. Поэтому на протяжении долгих лет население Нигера живет в нищете и не может выбраться из нее. Эта африканская страна одна из самых бедных в мире. Люди там получают по нескольку долларов в день. Этого не хватает для банального питания три раза в день. Однако Базум не менял ничего. Он просто сотрудничал с США и забирал деньги себе, развивая удобство для себя и подчиненных, а не населения.

Именно это побудило общественность поддержать путч и выйти на массовые протесты против французской власти, отметил один из граждан Нигера журналисту RFI. Люди считают, что Франция — соучастница и виновата во всех бедах страны и нищете. И отчасти — это правда, поскольку Нигер находился в полном контроле от Франции до 1960 года и был бедной страной. После "независимости" Франция продолжала качать ресурсы за дешево, а военные находились на своей базе контролируя регион для "борьбы с террористами".

Жители отметили, что демократия была здесь только для того, чтобы западные страны Африки, главные развитые союзники США не пострадали от атак террористов — джихадистов, с которыми американские военные боролись в регионе Сахель не допуская продвигаться на Запад. Именно поэтому США вкладывали сюда средства, но старались передавать деньги только через прозападного политика — Базума и его партию.

Это, разумеется, надоело людям. А путчисты просто разозлились тем, что Базум решил еще и уволить генерала. Вот и завертелось. Путчисты добились своего — взяли власть, а народ своего — освободился от правления Запада и имеет шанс на развитие по новому пути. Кто знает, как пойдет развитие в этот раз... Если, конечно, Нигер не захлестнет гражданская война.

А это вполне возможно, поскольку за столицей находятся туареги, кочевая этническая группа на севере Нигера. Они поддерживают новую сторону конфликта — Совет сопротивления Республике (CRR), которую основал бывший повстанец Нигера сегодня. И, поддержка со стороны севера может помочь Западу окружить столицу. Начнется битва Ниамеи против остальных территорий Нигера.

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