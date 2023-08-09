Сырский провел встречу с командирами.

Сырский провел встречу с командирами и заявил, что только благодаря усилиям командования ВСУ украинские военные продолжают свое наступление, хоть и медленно, но все же продолжают.

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Так, Сырский провел встречу с командирами в районе Купянска и обсудил ситуацию в Бахмуте и на Купянском направлении, где прямо сейчас российские военные пользуясь вялым наступлением ВСУ пытаются прорвать оборону украинских солдат. Он отметил, что на этом фоне были приняты все необходимые оперативные меры для защиты занятых позиций.

Сырский похвалил командиров за то, что они усердно работают и сказал, что если бы не они — то, никакого бы наступление давно не было. Именно командиры принимают решения, которые позволяют ВСУ продолжать наступление несмотря на потери. Он отметил, что характер командира решает, каковы будут потери в определённом бою. Да, не тренировка солдат, а именно командира решает исход боя.

Сырский сообщил, что ВСУ постоянно совершенствуют свою тактику и на востоке, где российские военные также активно наступают на украинские позиции, пока ВСУ пытаются пробиться на трех направлениях в районе Запорожья через минные поля.

Сырский отметил, что за последнее время командование значительно улучшило работы по построению позиций, разведки и авиаударов. Он заявил, что именно благодаря этим действиям Украине удалось удержать позиции в ходе российского наступления и продолжать оборону.

Сырский также поздравил украинских военных с днем войск связи. Он поблагодарил тех военных, которые обороняются на линии боевого соприкосновения. С таким же поздравлением выступил и Залужный, а также сделал пару заявлений в интервью западной прессе:

Первое, это то, что украинские военные не смогут достичь успехов в ходе наступления используя только танки, поскольку даже западная броня не помогает уберечь технику от ударов российской артиллерии и мин.

А второе, это то, что украинские военные где-то создают "благоприятные условия" для будущего наступления, что позволит использовать западные танки в полной мере. Похоже, что после этого Украина планирует кинуть в бой переданные США "Абрамсы" осенью совместно с британскими "Challenger", которые стоят в ангарах на Западной Украине с начала лета и не используются ВСУшниками.