Залужный отметил, что Запад не дает то, что нужно Украине.

Главком ВСУ Валерий Залужный дал интервью изданию The Washington Post, где рассказал о всех проблемах контрнаступления и почему оно идет медленно, отметив, что переданные Западом танки не могут значительно поменять ход событий, поскольку минные поля слишком большие, а броня танков не спасает от мин.

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Главком отметил, что Украина получила много западной бронетехники в начале контрнаступления в июне. Это были немецкие танки "Леопард" и бронированные машины "Брэдли". Однако этого недостаточно, чтобы прорвать линию обороны российских войск. Украине нужно больше техники и не только танки, чтобы добиться успеха, отметил Залужный.

Минное поле большое. Танк едет, пытается объезжать мины, но в итоге ему придется остановиться и он попадает под массированный артиллерийский огонь ВС РФ, заявил Залужный. А как известно, броня неспособна пережить артиллерийский удар, какой бы западный танк это ни был.

Залужный отметил, что иногда украинским военным приходится "кидать" дорогостоящую технику и продвигаться пешком из-за мин и артиллерии. На некоторых направлениях наступление полностью остановилось, поскольку Украина желает получить дополнительное оборудование для достижения успехов и минимизации потерь в личном составе.

Залужный признал, что пробить оборону невозможно без новых поставок. Это приведет лишь к дополнительным никому не нужным потерям без ожидаемого успеха.

На Западе пишут, что Украина по итогу смогла получить только 15 процентов запрошенных средств разминирования и инженерных войск, чего не хватает для наступления через те мины, которые были установлены российскими военными. Ну, разумеется, в этой проблеме Украина обвиняет Запад, ведь он поставил недостаточное количество техники и теперь требует быстрого продвижения.

Залужный отметил, что Украине необходимо получить системы типа M58 Mine Clearing Line Charge (MICLIC). Они есть в наличии ВСУ и по словам главкома показывают себя довольно эффективно, но из-за малого количества этих систем их банально не хватает, чтобы разминировать всю территорию в ходе контрнаступления.

*Система MICLIC расчищает путь для солдат с помощью C-4. Запускается ракета и раскладывает C-4, которые взрывом уничтожают мины в пределах досягаемости.

В конце концов Залужный отметил, что разочарован ожиданиями Запада и заявил, что даже НАТО не готово вести военные действия таким образом. Так, он намекнул на то, что даже самая обученная армия мира не сможет проводить эффективное наступление в украинских условиях, при недостаточном количестве необходимого оборудования против серьезного противника. Залужный отметил, что планы Запада без полного снабжения неосуществимы.