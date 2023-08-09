А пока что продвижения нет и не будет.

Украинские военные пытаются достичь успехов на Запорожском направлении, но из-за многоуровневой обороны и минных полей России этого сделать не удается. Уже второй месяц атаки не приносят успехов, а только потери. На этом фоне главком ВСУ заявил, что украинские военные на сегодня пытаются создать благоприятные условия для наступления, а потом уже покажут долгожданные результаты в кратчайшие сроки. Так скажем, просто временно отошли от плана, но обязательно к нему вернутся.

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Главком ВСУ отметил, что украинские военные в будущем сумеют перехватить инициативу на линии боевого соприкосновения и начнут продвижение несмотря на линию обороны российских войск, просто нужно ещё немного подождать и предоставить дополнительное вооружение.

Залужный также отметил, что оборонительная линия Киева стабильна, выдерживает постоянные атаки российских войск на нескольких направлениях, но это несколько отвлекает ВСУ от основной задачи по созданию условий для последующего поэтапного наступления.

Залужный отметил, что украинцы шаг за шагом продолжают создавать условия для наступления, а инициатива на сегодня находится в руках Украины. Правда, идут тяжелые бои и ВСУ несут существенные потери. Некоторым командирам приходится выводить целые бригады из боев для восстановления, чтобы сохранить подразделения. Западная бронетехника атакует, но в малом количестве. Остальная техника стоит на Западной Украине дожидаясь "своего часа" в ангарах. Там стоят переданные летом танки "Challenger", часть "Леопардов" и в будущем приедут "Абрамсы". Вероятно, Украина захочет пустить в бой эти танки тогда, когда у ВСУ наконец получится найти слабое место в обороне России и пробиться вперед осуществив "рывок".

Тем временем Минобороны Украины отмечает усиление российских военных на востоке, они предпринимают попытки атаковать оборону Украины и возросли обстрелы с артиллерии. Это мешает ВСУ проводить наступление на Запорожском направлении, поскольку приходится перекидывать часть резервов на другое направление.

Анна Маляр, МО Украины считает, что украинские войска по итогам наступления обязательно доберутся до цели — Мелитополя и Бердянска на Азовском море.