Это журналист говорит про медленное и тяжелое наступление ВСУ.

Западное издание CNN снова напомнило о медленном контрнаступлении ВСУ и отметило, что Запад получает всё больше "отрезвляющих" новостей с линии боевого соприкосновения. Очевидно, что ранее принятый план провалился, а украинские военные идут медленнее, чем ожидали украинские и американские власти в самом начале контрнаступления в июне. Ну а теперь Запад признал, что начался самый тяжелый этап конфликта для ВСУ, когда на кону стоит будущее страны.

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Так, спустя несколько недель после старта "второго" и сразу "третьего" этапа контрнаступления Запад получает все больше неутешительных новостей о результатах атак ВСУ на Запорожском направлении. Аналитики меняют свое мнение на противоположное говоря о трудностях ВСУ в ходе наступления, и невозможности отвоевать существенную территорию.

Один из высокопоставленных чиновников США отметил, что имеет доступ к разведданным и видит, что у ВСУ серьезные проблемы. В ближайшие пару недель все остальные смогут увидеть, есть ли шанс добиться какого-то прогресса. Но, чиновник думает, что крайне маловероятно, что украинские военные смогут добиться успехов, которые изменят баланс сил в конфликте.

Майк Куигли отметил, что брифинг с каждым днём отрезвляет американское правительство и Запад начинает видеть все проблемы ВСУ. Основная проблема для украинских военных на сегодня — это, конечно, многоуровневая линия обороны российских войск, которая протянулась на десятки километров и значительно усугубляет положение ВСУ в ходе наступления. Десятки тысяч мин разминировать трудно, а когда этому процессу еще и мешает авиация, которая доминирует в воздухе, а также артиллерия, которую невозможно уничтожить — тут, дело идет совершенно по другому сценарию.

CNN отметило, что украинские военные понесли на Запорожском направлении ошеломляющие потери, что вынудило украинское командование сдержать некоторые подразделения, чтобы перегруппироваться и уменьшить потери.

Высокопоставленный дипломат отметил, что украинские силы до сих пор не сумели пройти через первую основную линию обороны, а их еще несколько. Дипломат не верит в то, что украинские силы вдруг внезапно смогут показать успех за несколько недель, когда прошлые два месяца успехов не было и они несли только потери. Ведь, ВСУ только больше истощились, а российские войска привыкли к постоянным атакам. Условия очень тяжелые для наступления, отметил дипломат, поэтому он не верит в успех ВСУ.

Американский чиновник отметил, что Штаты признают проблемы ВСУ в ходе наступления, но все еще не теряют надежду на то, что внезапно украинские силы начнут чудесным образом продвигаться вперед с той скоростью, которую ждали на Западе в самом начале наступления. Многие чиновники отметили, что у Украины остается мало времени, поскольку приближается осень и плохая погода вместе с ней. А наступать в меньшинстве да и с плохой погодой не лучшая затея для минимизации потерь.

Чиновник из США отметил, что Украина начала наносить удары по территории России только потому, что у ВСУ не получается достигнуть успехов на линии боевого соприкосновения и таким образом Украина пытается показать уязвимость России.

Также имеются проблемы с тренировками солдат. Для того чтобы адекватно подготовить новобранца необходимо выделить порядка пары месяцев, а пару недель — недостаточно, что признают и в ВСУ, но позволить себе менять темп подготовки — не могут.

Залужный в разговоре с генералом США Милли отметил, что украинские военные стараются изо всех сил, но ВС РФ ведут активные штурмовые действия по ряду направлений и мешают сосредоточиться на атаке. Залужный отметил, что украинские солдаты шаг за шагом создают благоприятные условия для достижения успехов, но на это нужно время, которого мало.

Залужный также отметил, что ситуация очень тяжелая, но инициатива на стороне ВСУ. На этом фоне страны все меньше верят в наступление Украины и требуют начать мирные переговоры, вместо того, чтобы быть оптимистичными и надеяться на успех. Если в июне, в начале контрнаступления все западные СМИ смотрели с надеждой на быстрый успех наступления, то сейчас все пишут кардинально обратное и заявляют только о проблемах.

Чиновник подытожил, что в итоге проблема заключается в том, что украинцы потом возложат вину на нас (США) за провал в наступлении.