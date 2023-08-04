Ради этого туда свозят военную технику и самих "вагнеровцев".

Служба безопасности Украины (СБУ) заявляет, что частная военная компания "Вагнер" якобы готова совершить диверсию на одном из стратегических объектов в Беларуси, чтобы втянуть страну в конфликт с Украиной.

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Так, СБУ считает, что "вагнеровцы" свозят военную технику и бойцов, чтобы подорвать Мозырьский нефтеперерабатывающий завод. После этого власти Беларуси якобы обвинят Украину в подрыве. СБУ считает, что таким образом Беларусь хочет ввести свои войска в Украину со стороны севера совместно с ЧВК "Вагнер" и пойти наступлением на Киев.

Примечательно, что СБУ знают точное место, где будет совершен подрыв. СБУ опубликовала фотографию завода, где кружочком (красным) обвела место, где якобы будет совершен подрыв бойцами ЧВК "Вагнер". Как такового урона заводу не будет.

В сети пишут, что таким образом Украина попытается совершить подрыв этого объекта, используя среди прочего военных из РДК (Русский добровольческий корпус) и Легиона "Свобода России"*. Напомню, что в составе этих формирований служат военные из России с российскими паспортами. Ранее они пытались атаковать Белгородскую область на протяжении целого месяца. Это происходило на фоне вывода "вагнеровцев" из Бахмута. Сейчас новости про эти формирования пропали из поля зрения СМИ.

Напомню, что в Беларусь продолжают прибывать колонны с тяжелой строительной и военной техникой "Вагнера". Недавно, ЧВК взяла перерыв, но вчера на территорию Беларуси приехала очередная уже 14-я по счету колонна "вагнеровцев". Она довольно маленькая, но там присутствуют фуры с морскими контейнерами. К тому же эти контейнеры были переделаны под другие нужды, что указывает на то, что груз там несколько секретный. Возможно, там везут военное снаряжение, боеприпасы или какие-нибудь автоматы. Официально ЧВК ничего об этом не говорит. ЧВК также занимается благоустройством новой локации — полигон "Репища" под Осиповичами, где сейчас ведется активное строительство окопов и фортификационных сооружений. Сообщается, что там пройдут учения с армией РБ, а потом военные ЧВК будут проживать там в землянках до зимнего периода, поскольку там были замечены печки.

*террористическая организация, запрещенная на территории РФ