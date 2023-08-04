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О странностях переворота в Нигере и будет ли вторжение со стороны США и Европы

Странный переворот 2023 года — Нигер. Одни хотят вторгнуться в страну, чтобы свергнуть мятежников, а другие — чтобы им помочь.
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Переворот в Нигере, наверное, самый странный за последние годы и в 2023 году, поскольку одни хотят вторгнуться в страну, чтобы свергнуть мятежников, а другие — чтобы им помочь. За несколько дней мнение в сторону мятежников кардинально изменилось. Если сначала Европа реагировала спокойно, то сейчас путчистам кидают угрозы вторгнуться в страну с использованием военной техники. За несколько дней обычный переворот без кровопролития перерос в самую настоящую угрозу войны в регионе Сахель, что скажется и на соседях: Мали, Буркина-Фасо, Алжир и другие страны, которые тоже пережили военный переворот в свое время.

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Поначалу данное событие напоминало остальные перевороты Африки. Путчисты задержали президента, заставили подписать отставку, заняли резиденцию и получили власть в свои руки. Другие страны лишь осудили происходящее, но была и одна великолепная организация ECOWAS (Экономическое сообщество западноафриканских государств), которая дала путчистам время до 6 августа и поставила одно (почти одно) условие: освободить лидера Базума, вернуть ему власть и понести справедливое наказание за попытку переворота (успешного). В случае неповиновения может произойти военное вторжение, с которым согласна Европа, а в особенности Франция, против которой население Нигера негативно отзывается уже неделю и кидает камни в их посольство.

Переворот пошел совершенно другим путем. Скажем, уникальным. Таким, которого в Африке и не ожидали.

Соединенные Штаты и Франция пригрозили разорвать отношения с Нигером и даже вторгнуться в страну, а также отказались от финансовой помощи. Нигер же в свою очередь захотел и остановил поставки урана и золота во францию, которым питается 40% атомной энергетики Франции — удар по репутации и экономике... Значительный. Публичное унижение? Все верно. Франции придется действовать.

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Сейчас на фоне антифранцузских демонстраций Франция прикрывается международным правом, Венской конвенцией и другими "демократическими" правилами, которые сами же исполнять, видимо, не собираются. Или... Военное вторжение с целью свергнуть путчистов это "международное право" Запада?

Соседние страны угрожают начать войну, чтобы сорвать переворот, а другие, чтобы обеспечить его успех.

Мали и Буркина-Фасо, страны, где тоже были совершены военные перевороты годами ранее, решили встать на защиту путчистов. Любые иностранные действия против новой власти Нигера будут расцениваться как военная агрессия против них, отметили чиновники Мали и Буркина-Фасо.

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Что-то наподобие великой войны в Африке, где столкнутся путчисты и Запад, который борется за "демократию"... А еще уран, золото и нефть.

Тысячи американских и французских военнослужащих находятся на своих базах в Нигере в полной боеготовности. У Франции есть разрешение на бомбардировку путчистов. Осталось, только, получить команду свыше и процесс начнется... Кровопролитие за власть и ресурсы, а также контроль в целом африканском регионе. США уже потеряли две страны, куда терять еще и третью, последнюю надежду на контроль в регионе?

Весь Запад на сегодня оказывает давление на мятежников, чтобы они сдали оружие и вернули власть "легитимному прозападному" лидеру Базуму. Эвакуация началась. А если началась эвакуация и у Штатов, то это уже что-то значит... Не в хорошем смысле, ибо эвакуация никогда не бывает от хороших событий.

Кризис может запросто перерасти в целую региональную войну, которая может и затянутся на несколько лет. Запад, что называется, вспомнит Сирию с Ираком.

  • Но почему США так держатся за Нигер?:

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Если переворот увенчается успехом, то США потеряют весь контроль в регионе Сахель. Военным придется убраться с целого региона, ведь у соседей во власти сидят те же самые путчисты, которые взяли власть в свои руки военным переворотом. Население, как и лидеры давно против Европы и Запада там, выступают за сотрудничество С РФ.

Какое отношение у США к РФ? И как же они относятся к тому, чтобы последняя важная страна региона ушла под контроль РФ? Думаю, ответить на вопрос будет не так трудно.

У США были надежды на то, что Нигер — другая страна, где военные перевороты наконец закончатся. В 2021 году Базум был избран демократическим путем на выборах. Население все устраивало. Но, увольнение генерала Тчиани из президентской гвардии было фатальной ошибкой лидера. Вот вам и причина всей ситуации в Нигере. Ну а дальше все как по методичке: "коррупция, нестабильность, опасность".

  • Что за ECOWAS:

Самая мощная региональная группировка Западной Африки состоящая из 15 стран с общей численностью населения около 400 миллионов человек... А это много. Организация была создана для экономического развития, но и помогает решить региональные конфликты на континенте.

С 1990 года ее солдаты вмешивались в различные страны и мешали устраивать перевороты. Они помогали проводить мирные переговоры и вытесняли путчистов из стран. Самая последняя миссия была в Гамбии в 2017 году, где ее солдаты помогли бывшему президенту Яхья Джамме отменить выборы, которые он проиграл.

ECOWAS хочет вторгнуться в Нигер и вернуть Базума к власти, чтобы в других странах не было переворотов, ибо путчисты увидят, что их ждет в таком случае. И она может это сделать. Силы есть. Поддержка Запада тоже. Осталось дождаться конца ультиматума, 6 августа.

Но важно отметить, что армия Нигера обучалась у США и Европы, поэтому противостояние с этой страной будет сложнее. А Нигер куда больше Гамбии... Поэтому без поддержки со стороны США такое вторжение будет обречено на провал и осуждение со стороны НАТО. Хотя... Может регулярная армия сама пойдет против путчистов при поддержке со стороны США? Все возможно.

Нам остается лишь ждать 6 августа, когда мятежники дадут свой ответ на ультиматум. Они либо отдадут власть обратно Базуму, которого поддерживает регулярная армия и Запад, либо будут отстаивать интересы народа, который выходит на пророссийские и антифранцузские демонстрации по всей стране.

Сейчас в Нигере решается будущее этой страны — Европа или сотрудничество с РФ. Как мы понимаем, Запад не желает отдавать контроль над регионом России, а значит и будет противодействовать этому процессу всеми доступными силами. Пока что это угрозы и различные предпосылки к вторжению... Ну а дальше, больше. Может, мятежники испугаются и уйдут. А может начаться гражданская война. А может население пойдет защищать Нигер совместно с мятежниками и регулярной армией и начнется настоящая война в регионе за свободу. Сценариев очень много.

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