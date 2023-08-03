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Контрнаступлению ВСУ мешают мины, а также кусты и высокая трава
Британская разведка нашла еще одну причину проблем с контрнаступлением.

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Как оказалось, среди причин медленного контрнаступления есть не только минные поля, линия обороны ВС РФ и ее артиллерия с авиацией, а и природа — высокая трава и кусты. Именно эта зелень мешает украинским солдатам эффективно выполнять поставленные задачи в ходе наступления на Запорожском направлении. Это такое, природное суровое препятствие. В совокупности с остальными помехами это приводит к существенному замедлению наступления, пишет британская разведка.

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Среди прочего бурная растительность наблюдается на Запорожском (основном направлении контрнаступления Украины) и Южно-Донецком направлениях. Мелкие деревья, кустарники и высокая трава.

К такому выводу пришла британская разведка долго изучав данные украинских военных. А вот на вопрос, почему украинское командование и британские аналитики не предугадали, что летом в лесу много растительности — неизвестно. Похоже в Британии растительности очень мало летом, вот они и не подумали о такой преграде. Наверное, удивились, когда заметили такое количество травы.

Разведка Британии отметила, что многие земли ранее использовались фермерами, но из-за того, что теперь здесь линия боевого соприкосновения — землю обслуживать некому. Вот и растительность с сорняками начала расти в ускоренном темпе, да и более крупного размера. Теплое лето и частые дожди в районе Запорожья только способствуют тому, чтобы растительность росла еще быстрее и выше. В итоге из красивой травы природа сделала настоящую линию обороны №2, которая значительно замедляет наступление. А еще такая растительность прячет мины и затрудняет обезвреживание минных полей.

Украинским военным приходится передвигаться еще медленнее, поскольку риск попасть на мину становится выше. Если на пустом поле увидеть мину может каждый, то в бурной растительности вряд ли и войскам приходится рассматривать каждый участок земли на предмет ловушек. Из-за этого продвижение ВСУ измеряется метрами, а не километрами, как ожидал Запад, подытожила британская разведка.

Тем временем "второй этап" контрнаступления уже перенесли до осени, а может даже и до зимы. Запад понимает, что достичь поставленных целей ВСУ не успеют, поэтому дают Украине время до похолодания, когда наступление будет настолько неэффективным, что других вариантов, кроме как остановиться не будет.

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#россия #украина #всу #контрнаступление
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