Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

CNBC: Противоречия между США и Украиной нарастают на фоне безрезультатного контрнаступления

Соединенные Штаты раздражены, но не знают что делать. Видимо, скоро военные поставки отменят.
[ ] для раздела Блоги
+

реклама

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Как оказалось украинские власти не слушают даже тех, кто передает большое количество вооружения ВСУ. Речь про Соединенные Штаты. Издание CNBC пишет, что Украина проверяет терпение своих "партнеров" не слушая советов и указаний и рискуя военными поставками. США таким положением дел, разумеется, недовольны, но не знают что делать.

реклама

Украина ходит по тонкому льду, рискуя потерять военные поставки на миллиарды долларов. А учитывая, что в Украине дефицит боеприпасов для артиллерии и недостаточно ПВО, то такое решение со стороны украинских властей довольно рискованное, но пока что Зеленский продолжает действовать аналогичным образом.

Издание пишет, что возникла напряженность между Украиной и НАТО из-за выбора военной стратегии контрнаступления. НАТО советует сделать одно, а Украина делает совершенно другое на свое усмотрение. Издание пишет, что возможно, такое развитие событий было неизбежно и с каждым днём украинское виденье наступления будет все больше отличаться от желаний Запада.

Украина благодарила США за военные поставки, однако всегда просила большего, а если Запад отказывался — то, его сразу критиковали и говорили, что Украина "защищает весь мир от России". Это раздражает Соединенные Штаты, но они обязались поставлять военную технику Украине до конца конфликта.

реклама

Недавно Зеленский сильно разозлил НАТО своим желанием получить график и условия вступления в военный альянс. Украинский президент неоднократно заявлял, что желает получить план вступления в НАТО и это обязательно должно случиться. А когда он негативно отреагировал на решение НАТО не давать приблизительных сроков, то это сильно разозлило Штаты.

Заявление Зеленского о том, что Украина заслуживает "уважения", когда НАТО собралось и обсуждало дополнительные военные поставки в Украину не на шутку разозлило Вашингтон и Лондон. Высокопоставленные чиновники даже высказывали свое мнение на этот счет. Например, Бен Уоллес отметил, что Киеву следует помнить о том, кто это оружие поставляет, за какие деньги и что есть усталость от военных действий. Уоллес тогда отметил, что Великобритания — не склад Amazon и не может бесконечно поставлять кучу вооружения и давать кучу денег. Ресурсы не бесконечные, как и деньги.

Из-за такого заявления в Вашингтоне также задались вопросом, что делать с Украиной и что ей можно предложить после саммита в Вильнюсе. Издание WP написало, что Штаты были настолько взволнованы, что рассматривали возможность отказать Украине в поставках. Комментарии Зеленского повлияли на окончательное решение Штатов по итогам саммита... И не в лучшую сторону, отмечает CNBC.

США настоятельно советуют Украине не делать определенных вещей, но Киев все равно их делает, отмахиваясь или не обращая внимания на опасения Вашингтона. А потом украинские власти жалуются администрации Байдена, что их не приглашают на встречи НАТО. - CNBC.

реклама

США давали определенные советы Украине, а та их игнорировала и делала так, как считала нужным. Это перед саммитом еще сильнее испортило отношения между Украиной и НАТО. Разумеется, в конце это повлияло на решение Штатов о будущих поставках. Возможно, именно поэтому Штаты не дают Украине желаемого ПВО и авиацию. Непослушным и подарки не дают.

Штаты хотят, чтобы Украина понимала в какой ситуации находится и не забывала, что во всем необходим баланс, даже в поставках оружия и давления на "партнеров".

Поддержка Украины в НАТО остается сильной, но с каждым скандальным заявлением Зеленского появляется новая проблема и отношения ухудшаются. Бывший заместитель помощника генерального секретаря НАТО отметил, что на удивление поддержка Украины остается сильной, несмотря на плохую дипломатию Зеленского.

реклама

При этом на тактическом уровне у Украины и НАТО серьезные проблемы, которые невозможно решить. Зеленский мог сорвать саммит НАТО в июле и потерять всю оставшуюся поддержку со стороны партнеров. Украинцы находятся в сложной ситуации, отметило издание, и им придется принять то, что Запад не будет удовлетворять все требования, которые ставит перед ним украинская власть.

Также Запад разозлился из-за Бахмута. Украина раздражает Запад не только на дипломатическом уровне, но и на военном, принимая неправильные по мнению Запада военные стратегии в ходе наступления. Так, Запад настоятельно рекомендовал украинским властям отдать Бахмут и отойти на другую позицию, чтобы продолжить обороняться там и не терять существенное количество живой силы. Однако украинцы продолжали обороняться несмотря на потери, чем и разозлили Запад.

Когда Украина потеряла Бахмут, Запад рассчитывал на то, что украинские командующие успокоятся. Однако когда украинское командование приняло решение продолжить битву за Бахмут и попробовать отбить его в ходе контрнаступления, на Западе были явно удивлены. Украинцы хотят отбить Бахмут, потому что для них это символ "неповиновения", а на Западе считают, что со стратегической точки зрения это не имеет смысла и только принесет дополнительные потери в живой силе и увеличит расходы артиллерийских боеприпасов, коих в Украине и так осталось мало.

В результате украинцы потеряли много людей и не смогли добиться желаемых успехов, потеряли боеприпасы, время и силы. Запад считает, что Украина могла бы использовать боеприпасы в ходе наступления на другом направлении, но вместо этого выбросила их в Бахмуте. В итоге Украина потеряла больше оружия, чем должна была по мнению Запада.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

украина сша всу зеленский
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование блока питания MSI MPG A850G PCIE5
1
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4060 Ti Gaming X Trio
29
Обзор и тестирование корпуса MSI MAG Forge M100R
7
Обзор маршрутизатора MSI RadiX AX6600
8
Ретроклокинг: Все звезды LGA 775 – полный форсаж
78
Обзор игровой мыши MSI Clutch GM31 Lightweight Wireless
9
Обзор и тестирование блока питания MSI MEG Ai1300P PCIE5
9
Ретроклокинг: Все звезды LGA 775
85
Выставка Computex 2023: Pro Gamersware (PGW)
4
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z790I Edge WIFI
25

Интересные материалы

Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4060 Ti Gaming X Trio
26 июля 2023 29

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Командир «Вагнера» Брест посоветовал прибалтам привести в боевую готовность все свои 4 танка
41
90% ударных вертолётов Ка-52 «Аллигатор» возвращаются с заданий без единой царапины
12
Мужчина из Сумской области хранил у себя дома российский танк Т-80УЕ-1 больше года
23
Появились фотографии разорванной внутренним взрывом американской САУ M109A6 Paladin на СВО
6
Военный мятеж в республике Нигер может привести к серьёзному конфликту на континенте
7
Авторы Genshin Impact заработали минимум $8 миллиардов за все время
+
Китай ограничил экспорт деталей для беспилотников, которые могли использоваться Россией
1
В Беларуси заметили 14-ю колонну ЧВК "Вагнер" после долгого перерыва, на фурах измененные контейнеры
1
Планшет Samsung Galaxy Tab S9 FE+ прошёл сертификацию FCC
1
Пригожин переименовал ЧВК Вагнер в группу Вагнер
1
Bild: Немецкие туристы не хотят ехать в Польшу из-за опасений перед ЧВК "Вагнер"
4
Санкции США заметно подорвали импорт чипов в Китай в прошлом полугодии
5
Боец ЧВК Вагнер похвастался журналистам планами по атаке на Польшу
9
В Нигере началась эвакуация французских граждан
5
Военный эксперт рассказал, что украинские дроны Magura V5 могут уничтожать лучшие корабли ВС РФ
+
На Омском заводе транспортного машиностроения освоили штатное усовершенствование брони Т-80БВМ
5
В Кремле обеспокоены свержением прозападного президента Нигера
2
Глава ОВА: портовая инфраструктура под Одессой горит после взрывов
1
Украина показала свою машину для разминирования, но не может потянуть ее серийный выпуск
6
Lenovo готовит игровую консоль LEGION GO на процессоре AMD Phoenix
+

Популярные статьи

"Охотник на С-400": США принимают на вооружение новейшую ПРР AGM-88G с дальностью 300 км
15
7 причин не покупать видеокарты Nvidia
503
О том как продавец с AliExpress прислал моему знакомому 2 видеокарты GTX 1080 Ti по цене 1
12
Пять причин, по которым я отказался от разгона видеокарты и процессора, но оставил разгон ОЗУ
26
Большое тестирование 11 видеокарт или сказ о том, как nVidia получила корону короля кривых драйверов
35
О западных санкциях спустя полтора года - реальные потери и скрытые выгоды для России
27
DmC: Devil May Cry: слэшер классической школы
+
Преимущества системы минирования «Земледелие» и использование её на СВО
+
"Трое из Phanteks" - тест и обзор Phanteks Polar Bole S4, Polar Bole S5 и Polar Bole T6
4
В Нигере пророссийские демонстрации распространяются по всей стране, а Европа угрожает вторжением
12

Сейчас обсуждают

Дрю Перпелюкофф
07:59
Чей соледар и артемовск? Ахаха знатно свинорылых накрошили там. Вагнер сила!
Командир «Вагнера» Брест посоветовал прибалтам привести в боевую готовность все свои 4 танка
VRoman
07:55
Наконец-то они делом займутся
Samsung и LG готовятся выпустить 32-дюймовые 4K-мониторы в 2024 году
Ник Хобо
07:55
Очередное нытье жопорука. Надо его посадить на Switch игры делать. Series S будет сказкой казаться.
Сотрудник Remedy высказался о том, что разработчикам трудно создавать игры под Xbox Series S
Kostik_I
07:52
"Но хотя они служат безопасными и негорючими электролитами для суперконденсаторов" Кто "они"? И кто-нибудь ездит по бетонным дорогам? Влажные фантазии автора?
WSJ: Западный санкционный удар по российской экономике не оправдался
Ник Хобо
07:46
За $150 будет топчик. Правда, у них RX 6400 за $160 отгружали.
Новая видеокарта RX 7500 будет стоить всего 220 и предложит 8Gb памяти
Тимур Вихарев
07:45
Придётся констатировать что к сожалению движутся они в правильном направлении( Если такую штуку сделать беспилотной, то на первый план выходит цена. Или если цена такого трактора сопоставима или мень...
Украина показала свою машину для разминирования, но не может потянуть ее серийный выпуск
Eisbrecher
07:39
Так ведь такой наброс, как тут пройти мимо :) Зацепило всех, и красных, и зеленых.
7 причин не покупать видеокарты Nvidia
Vorvort
07:36
На этом сайте владельцев 7900XTX в разы больше чем владельцев 4080, 4090 вместе взятых.
7 причин не покупать видеокарты Nvidia
Eugene Jarosiewicz
07:30
Хорошая бредятина для тупой ваты. А почему не 146% ?
90% ударных вертолётов Ка-52 «Аллигатор» возвращаются с заданий без единой царапины
Алексей Зарубин
07:29
"для повышения морали у населения"?? Автор, ты что куришь? У тебя какой язык родной? Надеюсь, вознаграждение потратишь на образование. Редакция, вы хоть читали статью?
Украина показала свою машину для разминирования, но не может потянуть ее серийный выпуск
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем