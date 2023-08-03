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Как оказалось украинские власти не слушают даже тех, кто передает большое количество вооружения ВСУ. Речь про Соединенные Штаты. Издание CNBC пишет, что Украина проверяет терпение своих "партнеров" не слушая советов и указаний и рискуя военными поставками. США таким положением дел, разумеется, недовольны, но не знают что делать.

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Украина ходит по тонкому льду, рискуя потерять военные поставки на миллиарды долларов. А учитывая, что в Украине дефицит боеприпасов для артиллерии и недостаточно ПВО, то такое решение со стороны украинских властей довольно рискованное, но пока что Зеленский продолжает действовать аналогичным образом.

Издание пишет, что возникла напряженность между Украиной и НАТО из-за выбора военной стратегии контрнаступления. НАТО советует сделать одно, а Украина делает совершенно другое на свое усмотрение. Издание пишет, что возможно, такое развитие событий было неизбежно и с каждым днём украинское виденье наступления будет все больше отличаться от желаний Запада.

Украина благодарила США за военные поставки, однако всегда просила большего, а если Запад отказывался — то, его сразу критиковали и говорили, что Украина "защищает весь мир от России". Это раздражает Соединенные Штаты, но они обязались поставлять военную технику Украине до конца конфликта.

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Недавно Зеленский сильно разозлил НАТО своим желанием получить график и условия вступления в военный альянс. Украинский президент неоднократно заявлял, что желает получить план вступления в НАТО и это обязательно должно случиться. А когда он негативно отреагировал на решение НАТО не давать приблизительных сроков, то это сильно разозлило Штаты.

Заявление Зеленского о том, что Украина заслуживает "уважения", когда НАТО собралось и обсуждало дополнительные военные поставки в Украину не на шутку разозлило Вашингтон и Лондон. Высокопоставленные чиновники даже высказывали свое мнение на этот счет. Например, Бен Уоллес отметил, что Киеву следует помнить о том, кто это оружие поставляет, за какие деньги и что есть усталость от военных действий. Уоллес тогда отметил, что Великобритания — не склад Amazon и не может бесконечно поставлять кучу вооружения и давать кучу денег. Ресурсы не бесконечные, как и деньги.

Из-за такого заявления в Вашингтоне также задались вопросом, что делать с Украиной и что ей можно предложить после саммита в Вильнюсе. Издание WP написало, что Штаты были настолько взволнованы, что рассматривали возможность отказать Украине в поставках. Комментарии Зеленского повлияли на окончательное решение Штатов по итогам саммита... И не в лучшую сторону, отмечает CNBC.

США настоятельно советуют Украине не делать определенных вещей, но Киев все равно их делает, отмахиваясь или не обращая внимания на опасения Вашингтона. А потом украинские власти жалуются администрации Байдена, что их не приглашают на встречи НАТО. - CNBC.

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США давали определенные советы Украине, а та их игнорировала и делала так, как считала нужным. Это перед саммитом еще сильнее испортило отношения между Украиной и НАТО. Разумеется, в конце это повлияло на решение Штатов о будущих поставках. Возможно, именно поэтому Штаты не дают Украине желаемого ПВО и авиацию. Непослушным и подарки не дают.

Штаты хотят, чтобы Украина понимала в какой ситуации находится и не забывала, что во всем необходим баланс, даже в поставках оружия и давления на "партнеров".

Поддержка Украины в НАТО остается сильной, но с каждым скандальным заявлением Зеленского появляется новая проблема и отношения ухудшаются. Бывший заместитель помощника генерального секретаря НАТО отметил, что на удивление поддержка Украины остается сильной, несмотря на плохую дипломатию Зеленского.

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При этом на тактическом уровне у Украины и НАТО серьезные проблемы, которые невозможно решить. Зеленский мог сорвать саммит НАТО в июле и потерять всю оставшуюся поддержку со стороны партнеров. Украинцы находятся в сложной ситуации, отметило издание, и им придется принять то, что Запад не будет удовлетворять все требования, которые ставит перед ним украинская власть.

Также Запад разозлился из-за Бахмута. Украина раздражает Запад не только на дипломатическом уровне, но и на военном, принимая неправильные по мнению Запада военные стратегии в ходе наступления. Так, Запад настоятельно рекомендовал украинским властям отдать Бахмут и отойти на другую позицию, чтобы продолжить обороняться там и не терять существенное количество живой силы. Однако украинцы продолжали обороняться несмотря на потери, чем и разозлили Запад.

Когда Украина потеряла Бахмут, Запад рассчитывал на то, что украинские командующие успокоятся. Однако когда украинское командование приняло решение продолжить битву за Бахмут и попробовать отбить его в ходе контрнаступления, на Западе были явно удивлены. Украинцы хотят отбить Бахмут, потому что для них это символ "неповиновения", а на Западе считают, что со стратегической точки зрения это не имеет смысла и только принесет дополнительные потери в живой силе и увеличит расходы артиллерийских боеприпасов, коих в Украине и так осталось мало.

В результате украинцы потеряли много людей и не смогли добиться желаемых успехов, потеряли боеприпасы, время и силы. Запад считает, что Украина могла бы использовать боеприпасы в ходе наступления на другом направлении, но вместо этого выбросила их в Бахмуте. В итоге Украина потеряла больше оружия, чем должна была по мнению Запада.