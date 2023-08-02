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В Нигере пророссийские демонстрации распространяются по всей стране, а Европа угрожает вторжением

Европа очень сильно недовольна тем, что страна хочет лишиться колониального контроля.
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С 26 на 27 июля произошел военный переворот в прекрасной африканской стране Нигер. Президентская гвардия заблокировала президента Базума и заставила подписать отставку. Уже 27 июля к власти пришел генерал Омар Тчиани, лидер восстания и тот, кого хотел уволить Базум по информации французских СМИ. Это и стало причиной мятежа.

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Постепенно мятежники обживаются во власти и начинают чувствовать себя "как дома", ведя самую настоящую репутационную войну с Западом. Мятежники прямо-таки готовы идти на конфронтацию с Западом и собираются попробовать отбить настоящее военное вторжение НАТО и Западной Африки в Нигер.

Франция и Италия уже объявили эвакуацию своих граждан. Скоро они заберут остальных европейских граждан. Соединенные Штаты пока что молчат, но готовы действовать. Организация ECOWAS дает неделю мятежникам на то, чтобы сложить оружие и передать власть в руки легитимному президенту Базуму (до 6 августа). В противном случае может последовать военное вторжение и Европа с этим решением согласна. Европейский Союз поддержал меры ECOWAS, а Франция имеет разрешение на бомбардировку президентского дворца от прошлого лидера.

Мятежники уже запретили экспорт урана и золота рассердив Францию, так что Европа настроена вполне агрессивно против новой власти. Принимать их мятеж никто не собирается, это очевидно. Просто, идет подготовка к более масштабным событиям, которые мы увидим в скором времени. Думаю, Запад не согласен с тем, что мятежники так просто отбирают контроль над целым регионом Сахель и забирают дешевые ресурсы, которыми питается 40% атомной энергетики Франции. Такой удар по экономике, знаете, не прощают.

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Так вот, на этом фоне пророссийские акции в Нигере набирают обороты и распространяются по всей стране. Даже богатые люди Нигера (да, такие есть) согласны идти навстречу России и сотрудничать с ней развивая страну в новом направлении с новой властью (Омаром Тчиани).

Отмечу, что в Нигере поддержка президента Базума была довольно сильна, однако после переворота люди внезапно поменяли свое мнение и начали требовать "убраться" Европу и дать стране развиваться своим путем. Люди начали выходить с российскими флагами, а один бизнесмен заказал себе костюм в цветах российского флага в знак своей растущей враждебности к Западу после недавнего переворота.

Мятежники начали словесную войну с Западом, делая различные заявления против него. Как только новый лидер пришел к власти люди поменяли мнение и начали поддерживать Россию. Как будто они боялись это делать ранее. В воскресенье тысячи людей вышли на улицы Ниамей (столица Нигера) с российскими флагами и агрессивно отзывались в сторону иностранцев.

Упомянутый выше бизнесмен живет в  городе Зиндер, что в 800 километрах от столицы. Бизнесмен кстати, ради безопасности решил скрыть свое лицо и отказался называть имя, но вот его фото:

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Бизнесмен заявил, что с детства против Франции и рад, что страна меняет курс развития.

Они эксплуатируют все богатства моей страны - уран, бензин, золото. Из-за Франции самые бедные нигерийцы не могут есть три раза в день. - Бизнесмен о Франции.

Бизнесмен отметил, что в его городе также прошла крупная акция за Россию, тысячи людей, как и в Ниамей вышли на улицы с флагами РФ. Они поддержали переворот и генерала Омара.

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Напомню, что в стране около 40% человек зарабатывают меньше 2 долларов в день и живут в нищете. Бизнесмен обвинил в этом Францию и ее колониальную политику по эксплуатации ресурсов зависимой от нее страны. Военный переворот может изменить эту ситуацию и привести Нигер к процветанию.

Важно отметить, что администрация бывшего лидера Базума запрещала населению проводить антифранцузские демонстрации, поскольку Базум сам является прозападным и выступает за развитие отношений с Западом (ему давали бонусы за это, кто будет против и откажется от финансовой поддержки то). Это объясняет причину того, почему после переворота в стране резко население вышло на улицы и показало истинное отношение к Франции. Мятежники то не запрещают такие демонстрации, поскольку сами не являются прозападными и выступают против Франции (но не всего Запада).

Любые акции за Россию и против Франции жестоко подавлялись, пишет BBC. По всей видимости, некая организация M62 активизировалась после свержения власти. А как мы знаем насильственное подавление интересов граждан только усиливает их негатив в сторону власти и того, кого они ненавидят.

Считается, что эта организация собрала всех несогласных с французской политикой и призвала выходить на улицы. Некоторые участники настроены слишком агрессивно и представляют угрозу французским гражданам.

Некоторая часть жителей Нигера желает, чтобы страна стала независимой от всех и была свободной от всех.

Отмечу, что прямо сейчас в Нигере расположена одна французская военная база, где присутствуют военные в полной боеготовности из Франции и Соединенных Штатов. Они могут начать военные действия прямо в центре страны в любой момент, если такой приказ поступит с Европы. Эвакуация говорит нам о том, что Франция беспокоится за безопасность в стране и пытается защитить граждан до войны.

Пока что ситуация в стране более или менее стабильная, а если смотреть на все произошедшие события, то даже спокойная. Европа реагирует негативно, но не предпринимает активных действий против новой власти. Угрозы есть, действий нет. Военные остаются на своих местах. Дипломаты насилию не подвергаются. Однако бывших чиновников Базума мятежники все таки решили арестовать, с чем несогласна Европа и осуждает эти действия.

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