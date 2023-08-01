Западные издания считают, что вот он успех.

Издание NYT пишет, что украинские войска усилили свои атаки дронами по территории России, включая удары по Москве. Согласно информации NYT, по крайней мере три вида дронов украинского производства использовались ВСУ для атак по территории России и Москве.

реклама

Украинские власти не отрицают и прямо не говорят, что это они бьют по России. Но, западные издания уверены, что это все дело рук украинских властей. Но беспилотники точно были украинского производства, отмечает издание, и они обладают способностью долетать до цели за несколько сотен километров от места запуска.

Судя по информации, которой обладает NYT, Украина начинает производство своих дронов спустя год СВО, причем данные дроны стоят довольно дешево, но способны лететь далеко. Сообщается, что дроны разрабатывают молодые энтузиасты, которые получают финансирование от других людей, а не от властей. Сама же Украина дроны закупает неохотно, предпочитая получать их в рамках военной помощи от Запада.

Согласно подсчетам The Times количество атак с использованием дронов по территории России в последнее время выросло. Количество дронов-камикадзе взорвавшихся на территории РФ в период с мая по июль, вдвое превысило общее количество за весь 2022 год. The Times сообщает, что к ударам причастны дроны украинского производства под названием «Бобер», UJ-22 Airborne и еще одна неизвестная модель.

По всей видимости, цель таких ударов — запугать население, считает NYT. Дроны атакуют здания в крупнонаселенных городах, чтобы люди испугались, вместо того, чтобы наносить урон по военным объектам. Американские эксперты отмечают, что украинские производители разрабатывают дроны таким образом, чтобы они эффективно себя показывали на дальних расстояниях. Это увеличивает затраты, но и улучшает эффективность.

При этом Украина планирует увеличить инвестиции в развитие беспилотников до 1 миллиарда долларов. Украинские власти обещают наладить собственное производство беспилотников в этом году и улучшить их качество, отказавшись от закупки иностранных моделей.

Напомню, что сегодня в Москве снова произошел взрыв. Сообщается, что дрон-камикадзе попал в Москву-Сити. Взрывная волна побила стекла, немного испугала людей, было громко и имелась вспышка. МО РФ сообщает, что три дрона пытались атаковать Москву в ночь на 1 августа. Два дрона удалось сбить. Еще один беспилотник попал под действие РЭБ. Потеряв управление, он попал по жилому зданию.