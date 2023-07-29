Даже "второй этап" под вопросом.

Так называемая "первая фаза" контрнаступления Украины длилась два месяца и Запад недоволен тем, что ВСУ не сумели достигнуть существенных успехов в рамках наступления. Сейчас он дал несколько недель на достижение успехов в рамках "второй фазы" наступления, а сам задается вопросом, что делать дальше в случае провала, поскольку первые два месяца вызывают много вопросов.

реклама

Издание NYT пишет, что с одной стороны пишут об усилении атак ВСУ, а с другой масштаб и результат этой операции неизвестен и вызывает вопросы у западных чиновников, они сомневаются в том, что Украина сможет достичь поставленных себе целей за несколько недель, ибо прошлые месяцы показали всё, что хотели видеть США.

NYT пишет, что Украина активизировала наступление, но не рассказывает подробности об его цене: потерях, резервах и масштабах. Издание пишет, что Украина усилила свои атаки в направлении города Мелитополь и Бердянск, но сейчас не получается достигнуть значительных успехов, под контроль взято несколько километров.

Издание отметило, что Украина уже использует обученных западом военных в рамках наступления и "новые резервы" не станут лучше, а значит и ситуация не сможет кардинально измениться, что также вызывает дополнительные вопросы у Запада.

В итоге Запад ожидает, что наступление будет долгим и трудным, никакого "рывка" ожидать не стоит и "вторая фаза" не означает, что она будет обязательно идти по плану и принесет существенные успехи за две-три недели.

А я в свою очередь напомню, что украинская сторона желает за несколько недель дойти до Мелитополя прорвав линию обороны и пройдя минные поля на Запорожском направлении, вместе с тем и заблокировав Крым для "торгов" на переговорах.