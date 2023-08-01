На Западе объявили о старте "второй фазы" контрнаступления... Что будет дальше?

Пару дней назад множество западных изданий объявили о старте "второго этапа" контрнаступления ВСУ. В ходе него украинские бойцы должны будут выполнить ряд задач, взять под контроль несколько крупных населенных пунктов, перерезать сухопутный коридор между Крымом и заблокировать сам полуостров, а также взять под контроль атомную станцию в Энергодаре. Таким планом поделилось издание NYT ссылаясь на "анонимного" чиновника из США.

Важно отметить, что второй этап наступления подтвердила и украинская сторона, но также анонимно через западное издание. А вот министр обороны США Ллойд Остин официально заявил, что вторая фаза наступления уже идет и у Украины есть несколько вариантов, как продолжать вести бои.

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Эта "главная фаза" продлится до трех недель, хотя может завершиться и быстрее. Российские военные также подтверждают усиление активности ВСУ в районе Запорожья, где ВСУ обещали "усилить давление" в рамках контрнаступления.

Так, начался ли "главный удар" ВСУ? Что будет дальше? Какие цели преследует ВСУ в ходе второго этапа и сколько времени на это выделил Запад, разберемся.

План ВСУ:

Пару дней назад издание NYT сообщило о старте "второго этапа" наступления и поделилось приблизительным планом украинских войск. Теперь мы знаем, что хочет получить украинское командование за несколько недель наступления. И, это вполне можно назвать самым настоящим "рывком", поскольку за несколько недель Украина желает прорвать линию обороны российских войск, пробиться через минное поле и ограждения, выйти к крупному населенному пункту Мелитополю и заблокировать Крым. Все это по подсчетам Запада займет от одной до трех недель.

Так, минимальная цель, которая будет означать успех украинского наступления — взятие под контроль Токмака. Максимальная и желательная цель — выход к Азовскому морю, контроль над Мелитополем и доступ артиллерии к Крыму. Это можно назвать "мини-блокадой", когда для ударов по территории не понадобится использовать беспилотники и ракеты. В таком случае Украина расширит зону, которую можно поразить ракетным ударом, а также начнет меньше использовать их в ходе ударов по Крыму. При этом у украинской стороны остается цель нанести удар по Крымскому мосту. А значит, что если ВСУ достигнут своей цели в ходе наступления, то и Крымский мост подвергнется ударам спустя несколько недель. Зеленский пообещал уничтожить его, как только получится.

Как максимум ВСУ хотят еще и войти в Крым, начав битвы уже на полуострове. Разумеется, в этот план входит и обрыв логистики между Крымом и остальными регионами, что убирает возможность передать ресурсы на полуостров, включая еду.

Главный удар будет на Запорожском направлении, куда Украина направит основные силы. Планируется, что атаковать будут тремя группировками с трех сторон. Про атаку с Херсона никто ничего не говорит, возможно украинское руководство отказалось от такой идеи в пользу другой, например окружение Бахмута.

Генерал Сырский недавно пообещал, что обязательно вернет контроль над ключевой точкой наступления — Бахмутом, даже если это повысит потери и потребует большего количества ресурсов. Он желает окружить город, как хотел еще в мае используя кассетные боеприпасы и западную бронетехнику.

Также говорили и о смене тактики с атакой без танков, но на данный момент Украина активно применяет танки в ходе наступления, не боясь минных полей.

Обстановка на Ореховском направлении:

Считается, что Орехов будет одной из ключевых целей наступления. Западные издания пишут, что украинская армия стягивает сюда дополнительные силы для "главного удара" по российской обороне. NYT пишет, что командование Украины приняло решение нанести основной удар именно по этому городу.

Британское издание Financial Times отметило, что переброска войск началась "тайно" от всех, даже от Запада. То есть украинская сторона ввела в действие новые силы без обсуждения этого вопроса с США.

Минобороны России подтвердило активизацию ВСУ в районе Работино, что на Ореховском направлении. МО РФ заявляет, что все атаки были отражены, однако ВСУ, несмотря на потери продолжали давление на этом направлении пытаясь добиться успеха, как советовал министр обороны США (его совет — продолжать давление на Запорожском направлении, даже если это будет стоить увеличенных потерь).

Замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи отметил, что у ВСУ достаточно военной техники и личного состава для продолжения атак, а наступление идет согласно принятому зимой с Западом плану. При этом украинская сторона запрашивает у Запада дополнительные системы ПВО для обороны от ракетных ударов, а также требует дополнительные боеприпасы для артиллерии из-за их дефицита, поскольку артиллерию активно используют для прохода через минные поля.

Почему две-три недели:

В первую очередь, это само желание Запада и украинского командования. Ведь, во-первых, чем быстрее у ВСУ получится достигнуть успеха, тем меньше ресурсов придется потратить, а во-вторых, это моральное давление.

Также такой срок могли дать из-за того, что у Украины имеются проблемы с боеприпасами, а именно известный дефицит боеприпасов для артиллерии.

Несколько недель должны будут показать основную динамику "главной фазы" наступления и аналитики смогут предположить, что делать дальше. Запад увидел, что первое наступление было медленным, и решил дать уже еще меньше времени на достижение успехов. Вероятно, в определении срока замешаны и Соединенные Штаты, которые по истечению срока примут какое-либо решение по Украине.

Российские эксперты отмечают, что у Украины осталось мало военной техники и личного состава, поэтому при высокой динамике наступления ресурсов хватит лишь на пару недель. При этом на Западе отмечают, что у ВСУ осталось еще "достаточно" военной техники, чтобы не особо думать о потерях в военной технике.

Еще один важный фактор — приближается осень, а вместе с ней дожди с плохой погодой и похолоданием. При плохих погодных условиях наступление не ведут, поэтому и дают срок до начала осени. Конечно же две-три недели это условный срок, который является динамическим. Скорее, Запад дает пару месяцев для достижения заметных успехов, то есть тогда, когда уже будет значительное ухудшение погодных условий.

Но, даже после двух-трех недель наступление будет продолжаться, поскольку другого выбора у ВСУ нет. Украине необходимо наступать максимально долго, чтобы попробовать достичь своих целей. Российские эксперты согласны с таким мнением, что ВСУ будут наступать столько, сколько смогут до полного истощения ресурсов. Зеленский не желает идти на мирные переговоры и готов бороться до последнего.

Обманный удар:

Западные издания не исключают того, что все нынешние атаки ВСУ — это ложные атаки и банальный обман для того, чтобы отвлечь ВС РФ от "главного удара". Считается, что настойчивые атаки под Работино — это подготовка к другой, более крупной и важной операции в ходе наступления.

Разумеется, продолжается и ротация войск и техники. Западные издания считают, что Украина могла заменить уставших военных обученными Западом с самым современным снаряжением солдат. В США видят признаки подготовки такой ротации и переброску войск в район Запорожья.

Старомайорское:

Украина сообщила о взятии населенного пункта Старомайорское, а украинское командование сразу подтвердило эту информацию. В Украине считают, что это является прорывом. В тактическом плане этот успех будет оказывать серьезное влияние на дальнейшие действия ВСУ, отметили в украинских СМИ.

При этом украинское командование напоминает, что необходимо забыть про завышенные ожидания и контрнаступление не будет развиваться стремительно. Это наступление будет плавным и медленным, поскольку командование постарается минимизировать потери в ходе атак.

В свою очередь российские военные говорят, что ВС РФ помешали ВСУ закрепиться и были выбиты из населенного пункта. Бои еще ведутся, несмотря на потери ВСУ, они пытаются вернуть утраченные позиции.

Что будет дальше:

Украинская армия собирается продолжать давить на Запорожском направлении по совету Соединенных Штатов. Разумеется, тактика "атака пехотой" будет совмещена с наступлением западной бронетехники, а кассетные боеприпасы будут использоваться все чаще, ведь на них ставят большую ставку.

На Западе считают, что кассетные боеприпасы играют решающую роль в уничтожении минных полей.

Генерал Ричард Берронс из Великобритании отметил, что бои под Ореховом были "лишь первым ударом" ВСУ, а продолжение следует. Это отсылает нас к тому, что это мог быть ложный удар, либо ВСУ действительно будут давить на одном направлении до достижения успеха проводя быструю ротацию войск для поддержания высокой эффективности. Генерал отметил, что ВСУ будут искать слабое место в российской обороне, чтобы после нанести "главный удар".

Какой можно сделать вывод? "Главный удар" - это тот, который нанесет Украина, если найдет место, куда можно пустить все войска и достичь успехов.

На Западе считают, что первый этап наступления провалился из-за плохой погоды (летом?), но вторая фаза сопровождаясь западными танками и хорошей погодой точно принесет успехи. Первая линия войск должна пробить линию обороны, а потом с помощью ротации в бой пустят самых обученных для "рывка".

Британский генерал отметил, что решающий фактор в этом наступлении — действия ВС РФ. Если российская армия обеспечит логистику и правильную быструю ротацию на линии боевого соприкосновения, то украинские войска не смогут пробить линию обороны даже при правильной ротации со своей стороны. Запад сравнил эту битву с "Днем Д", высадка союзников на севере Франции в 1944 году. Если бы тогда у Германии была правильная налаженная логистика, то союзники не сумели бы выйти с берега и проиграли легендарную битву, отметил Берронс.

При этом Украина пытается атаковать со всех доступных направлений в поисках слабого места в российской обороне, что серьезно бьет по резервам.