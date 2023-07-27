Из-за этого наступление идет очень медленно.

"Первая фаза" контрнаступления ВСУ была очень медленной. Одни командующие обвинили в этом Запад, отметив, что снаряжения было слишком мало и против мин ничего не было. Другие обвинили в этом само командование и тактику. А сами военные обвиняют в этом минное поле и линию обороны российских войск. Так, украинский военный пожаловался на "тотальное" минирование всех территорий российскими войскам, из-за чего продвигаться можно только медленно, да и то с риском попасть на мину и потерять жизнь. Об атаке с танками и речи не идет, поскольку на мину напороться будет еще проще.

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Украинский военный рассказал, что минные поля с каждым днем становятся все больше, а преодолеть их все сложнее. Тут, даже тактика атаки без бронетехники и с поддержкой артиллерии не помогает, поскольку количество мин запредельное. Можно либо рисковать и идти в атаку теряя больше жизней, либо идти медленно и осторожно находя и разминируя мины, давая время установить еще большее количество мин. Тотальное минирование территорий — самая главная проблема для украинских военных сегодня, отметил боец ВСУ.

Боец отметил, что заминировано буквально все. Подходы к окопам, сами окопы, посадки, даже мины заминированы минами, создавая ловушку для саперов. При этом россияне используют различные способы подрыва мин. Могут выбрать способ дистанционный, а могут и стационарный. В любом случае это наносит серьезный урон по украинским войскам. Солдат отметил, что многие солдаты получают ранение в ходе наступления из-за мин.

На данный момент украинские военные пытаются найти способ обхода этих мин. Сейчас ВСУ теряют большое количество артиллерийских боеприпасов на эти ловушки и создают "коридор без мин". Из-за дефицита боеприпасов использовать такую тактику вечно не получится.

Также напомню, что российские войска используют "ложные окопы". Когда туда попадает солдат, то его можно дистанционно подорвать. Обычно там подрывают группу военных, когда те проверяют окоп на наличие взрывных устройств и ловушек после артиллерийского обстрела.

На Западе считают, что Украина имеет возможность незначительно увеличить свои потери и пойти в бой "рывком" прямо по минным полям. Запад считает, что у ВСУ хватит личного состава и техники даже при такой, агрессивной тактике.