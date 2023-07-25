А еще есть "взрывной" фальшивый окоп.

Издание Business Insider пишет, что российские войска построили сеть фальшивых окопов создав ловушку для украинских бойцов. После попадания туда солдата, окоп подрывается и не оставляет шансов на выживание. Такая сеть окопов создана по всей линии боевого соприкосновения и путает бойцов ВСУ в ходе контрнаступления, задерживая и без того медленную операцию.

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Западный военный эксперт Майкл Кофман отметил, что российские войска специально заманивают туда украинских солдат и после этого дистанционно могут подорвать ловушку. Эксперт отметил, что минные поля в Украине отличаются от стандартных. Те же противотанковые мины могут быть защищены дополнительно и противопехотными минами с другими взрывчатыми веществами, а все это добро окружено еще и различными ловушками. В итоге попадают в ловушку либо саперы, либо военная техника.

Такая линия существенно замедляет любое наступление, а без военного превосходства в воздухе и технике тем более. Эксперт считает, что достичь успеха ВСУ сможет только тогда, когда артиллерия не будет нуждаться в боеприпасах и сможет поддерживать пехоту круглосуточно.